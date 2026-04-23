Iz Survivora su ispali Čedomir i Ivan! Obojica su pustili suzu...

24sata,
5
Čedomir je nakon poraza kroz suze priznao: 'Nisam očekivao da će ovako završiti', dok je Ivan, nakon diskvalifikacije, rekao: 'Dao sam sve od sebe i nisam mogao više. Napravio sam što sam radio sa srcem'

Admiral

Na plemenskom vijeću punom iznenađenja u oba tima, žuto pleme izglasalo je Marinu i Ivana za eliminacijski dvoboj, dok su u zelenom plemenu spretnost odmjerili Srećko i Čedomir. Igra je završila za dvojicu natjecatelja – Ivana u žutom te Čedomira u zelenom timu, a obojica su natjecanje završili u suzama.

Prije eliminacijskih duela, plemensko vijeće donijelo je niz iznenađujućih odluka koje su promijenile odnose među natjecateljima. U žutom plemenu dogodio se neočekivani rasplet. Paula je odlučila prepustiti svoju ogrlicu osobnog imuniteta Leonardi i time promijeniti tijek glasanja: „Od kad je došla u Survivor, priželjkivala ju je osvojiti, tako da bih svoju ogrlicu danas voljela pokloniti Leonardi“.

Leonarda je potom donijela vlastitu odluku i u eliminaciju poslala Ivana, dok je pleme izglasalo Marinu koja je kratko zaključila:

- Pošteno je, ovdje je sve dozvoljeno.

U zelenom timu glasovi su presudili Srećku, dok je Miloš iskoristio svoju moć i izravno u eliminacijsku borbu poslao Čedomira. Svoju odluku objasnio je bez zadrške:

- Otvoreno mi je rekao da nisam pobijedio na igri za ulazak u ujedinjenje, mene bi bio izglasao i da, ako ubuduće osvoji ogrlicu, direktno će nominirati mene za eliminacijski duel. Moram uzvratiti na tu igru. Kakav bih ja bio čovjek da mu uskratim to pravo da se okuša u eliminaciji?

Na kraju večeri Survivor su napustili Čedomir i Ivan, obilježavajući jednu od emotivnijih epizoda sezone. Čedomir je nakon poraza kroz suze priznao:

- Nisam očekivao da će ovako završiti - dok je Ivan, nakon diskvalifikacije, rekao: 'Dao sam sve od sebe i nisam mogao više. Napravio sam što sam radio sa srcem'.

Njihovi odlasci ostavili su snažan dojam na plemena i još jednom pokazali koliko je igra nepredvidiva i surova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

