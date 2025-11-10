Iza njega je teško razdoblje, a sada se oglasio na Instagramu: Evo kako izgleda slavni Faruk...

Glumac Senad Bašić, koji je ostao zapamćen po legendarnoj ulozi Faruka Fazlinovića u seriji 'Lud, zbunjen, normalan', na Instagramu je sa svojim pratiteljima podijelio fotografije nakon što je duže vrijeme izbivao iz javnosti zbog zdravstvenih problema.

Na dvije fotografije koje je objavio na svom profilu, glumac, koji radi i kao profesor na sarajevskoj Akademiji scenskih umjetnosti, pozira s Davorom Golubovićem i Irfanom Ribićem koji rade na kazališnom projektu projektu 'HOĆU KUĆI'. 'Moja iskrena podrška, teatarskom projektu, HOĆU KUĆI, Irfana Ribića i Davora Golubovića. Želim im uspješnu turneju u BiH.', napisao je Bašić u objavi.

Nisu izostale ni pozitivne reakcije obožavatelja legendarnog Faruka, koje su se nanizale u komentarima ispod objave. 'Genijalac i dva nasljednika', 'Profesore prava ste podrška mladim naraštajima.Alal' vera.', 'Bravo Profa,imate prave nasljednike' ,'Pozdrav za najboljeg glumca Senada. Svaka čast', samo su neki od njih.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Bašić, koji se borio s ozbiljnim zdravstvenim problemima, za In magazin prije dvije godine ispričao je kako je na setu jednoga filma na kojemu je radio, obolio od upale pluća.

- Nitko nije vjerovao da će temperatura s 28 pasti na 5, i da je počeo padati snijeg u Grazu, a ja sam imao ljetni kostim. Zapravo što kažu i doktori, zdrav čovjek bi dobio upalu pluća, a ne u mojim godinama, ja ipak gazim 62. godinu - objasnio je.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Osim toga, prošao je i tri operacije lezije usne šupljine, budući da mu je, kada je prije nekoliko godina morao otići liječniku zbog promuklosti, obavljena bronhoskopija te otkrivena leukoplakiju. Zbog svega toga, i glas mu je postao malo drugačiji.

- Jako teško, normalno da je teško. Rekao mi je doktor koji me operirao - sad možeš glumit pijance i starce - priznao je glumac za spomenuti medij.