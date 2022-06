Izabel Kovačić o odgoju sina Ivana: Moram biti i tata i mama

Supruga hrvatskog nogometaša Matea Kovačića (28), Izabel Kovačić (29) je u intervjuu za InMagazin progovorila o majčinstvu. Par je u listopadu 2020. godine dobio sina Ivana.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nema riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka kao i sve majke i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas - živ je, jako je živ - ispričala je Izabel.

- On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine, s obzirom na to da mu oca nema tako često doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama, a to je važno - dodala je.

Par već godinama živi na relaciji Zagreb-London, a kaže kako se ona i Mateo slažu u odgoju svog sina.

- Zajedničkim odlukama pokušavamo napraviti što je najbolje za njega - istaknula je.

Izabel i Mateo vjenčali su se 2017. nakon sedam godina veze, a njihova je ljubav započela je još 2010. kad su se upoznali u svojoj župi u Sesvetskim Selima. Mateo je bio ministrant, a tijekom nedjeljnih misa zaljubio se u vršnjakinju Izabel koja je pjevala u zboru.

Najčitaniji članci