Izabela Martinović: 'Najveća mi je podrška obitelj, a Danijelinog dečka smo svi dobro prihvatili'

Lagana trema je tu, ali je to normalno. Ovo je nakon 20 godina da Stijene nastupaju. Svi skupa očekujemo da nastupimo najbolje što je moguće, naravno da se svidi ljudima i da osjete emociju, otkrila nam je prije nastupa na 63. Splitskom festivalu Danijelina sestra Izabela Martinović.

Ona je nastupila s grupom Stijene, a pjevali su 'Dome moj'. Ispričala je što ih čeka nakon nastupa.

Foto: Marja Bajaj/24sata

- Čeka nas i snimanje albuma, pjesma je okidač da se izdavači zagriju i da ćemo krenuti s time - otkrila je.

- Čeka nas radno ljeto. Radit ćemo 'best off', hitovi grupe koje su se godinama vrtjele. Svaki proces rada se ne može planirati, bitno da smo tu i da smo ekipa, da smo željni svirke, ali sve je to mjesec gore dolje - dodala je.

Foto: Marja Bajaj/24sata

Zatim se osvrnula i na obitelj.

- Čim je glazba tu, svi smo sretni i zadovoljno. Osim mame i tate, sestra je podrška. Slaže se sa svime što ja kažem i svime što me srce vodi. Ponosna sam na njenu knjigu i mi se međusobno podržavamo. Obitelj je prihvatila novog dečka i svi smo zadovoljni - otkrila nam je pjevačica.