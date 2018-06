Izabela Martinović se vraća: Pjevat ću, jača sam od raka

Veselim se povratku na Splitski festival, brojim dane do njega, ali toliko je još posla i obveza da ne znam ni što ću odjenuti. Mama bi me ubila da to zna, rekla je Izabela Martinović (43). Splićanka je u Splitu posljednji put pjevala 2006.

Foto: Boštjan Vučak POZITIVNA Novom pjesmom Izabela šalje poruku:

Tad je napravila album koji do danas nije objavila. Iste godine povukla se sa scene jer joj je trebao odmor. Kao srednjoškolki joj je dijagnosticiran rak limfnih žlijezda.

- Nisam u početku bila svjesna što je to, a možda je tako i bolje. Bilo je zeznuto, ali čovjek sve preživi. Najgore mi je bilo primanje lijekova i predrasude s kojima sam se susretala. Doktori su bili prekrasni, liječenje im je bilo poznato, a moji roditelji su se uplašili jer se bolest vraćala - priča Izabela.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL EVERGREENI Smatra se sretnicom jer već ima dva evergreena:

Liječnici su ih sve umirili riječima da Izabelu mogu odvesti i u Švicarsku ili Njemačku, ali dodali su da su lijekovi isti. Ni danas ne zna zašto je njezin organizam tako reagirao na lijekove, ali o tome ni ne razmišlja. Uz nju je tijekom liječenja u svakom trenutku bila mama Ivanka.

- Bila mi je jedina i najveća podrška. Od početka do kraja sve je prošla sa mnom. Toliko je čitala i naučila o toj bolesti da su je i doktori pitali je li završila medicinu - kaže Izabela. Otac Ivan je, dodaje, u to vrijeme bio kod kuće, starija sestra, pjevačica Danijela Martinović, te braća Denis i Ivan jurili svaki za svojim poslom. Izabela je uz majčinu pomoć pobijedila bolest i vratila se na pozornicu. Već dvije godine nastupa s Jukebox live bendom. Na plakatima ne piše 'Izabela i bend' nego samo Jukebox live bend.

Foto: Privatni album PODRŠKA U karijeri i bolesti Izabelu bodri starija sestra Danijela

- Namjerno sam se ‘inkognito’ ugurala. Tako sam napravila jer sam se htjela opušteno vratiti na teren, vidjeti kako ljudi reagiraju. Jako volim interakciju s publikom i nije mi važno hoće li ih biti 20.000 ili 500 - rekla je Izabela. Bila je zadnja pjevačica grupe Stijene, a kad je Splićani ugledaju na ulici za njom i danas pjevaju 'Ti, što na rivi stojiš sam', iako je pjesma nastala 1996. Prijatelji, obitelj, susjedi... svi su jedva dočekali njezin povratak na pozornicu Prokurativa.

I kad sam sama zaboravila da sam nekad pjevala, ljudi bi me podsjetili riječima: ‘Zašto više ne pjevaš? Vrati se’. Sad kažu: ‘To smo čekali, veselimo se’, sretna je i Izabela. Njezina mama odlazi na tržnicu, u grad, kod doktora, pa se, kad ljudi skuže da je Izabelina mama, zapriča s njima. Svi joj kažu da se raduju što Izabela opet nastupa.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Izabela čeka pravu ljubav koja će joj ući u život i srce

- Nova suradnja dala mi je krila. Nas četvero smo u timu, energetski smo poslagani i razumijemo se. Jako je puno pozitivne energije, ljubavi i predivno mi je to novo iskustvo. Osjećam se kao da imamo novi zalet - hvali Izabela svoju ekipu.

MAŠTA O IZLETU U OPERNE VODE

Osim 'Opusti se', s Markom Tomasovićem, Larom Hajdarpašić i Aleksandrom Valenčić snimila je još dvije pjesme. Jedna je, kaže, primljena i na Šibenski festival.

- Nakon toliko godina vraćam se na poseban način. Ni izdavača nisam imala 20 godina, a sad je uz mene Dancing Bear. Puno se prelijepih stvari dogodilo u kratko vrijeme i jako sam sretna. Duša mi je puna - govori Izabela.

Radi njezina povratka na velike festivalske pozornice sretni su i momci iz grupe Stijene, s kojima, kad se sretnu, uvijek popije kavu i popriča što ima u njihovim životima. Rado komentiraju kako se njihov evergreen 'Znaj, volim te' i danas vrti po radiopostajama. Momci joj žele da takvu prođu ima i pjesma 'Opusti se'.

- Pjesma podsjeća na moj glazbeni period od početka kad sam pjevala u grupi Stijene. Ljubavna je, ali ne i tužna, nema plačljiv prizvuk nego vuče na pokret, više slušanje. Njezina pouka je ‘Opusti se, sve će biti u redu, nije ništa tako strašno’ - kaže Izabela.

Elemenata opernog pjevanja u pjesmi nema iako je baš opera druga Izabelina glazbena ljubav. Pjevačica u živim izvedbama rado upotrijebi malo falseta, ali daleko je to, priča, od opernog pjevanja.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL Izabela je 1996. pjevala na Festivalu zabavne glazbe Split na Prokurativama sa grupom Stijene i osvojila 1. nagradu žirija s pjesmom

NEDOSTAJE JOŠ PRAVA LJUBAV

- Nisam isključiva i ne mogu reći ‘neću nikad’. Možda i napravim neki mali izlet u operu, ali to će doista biti samo izlet jer ne mogu parirati kao profesionalac - rekla je pjevačica i dodala da puca od sreće jer joj je sjajno krenulo. Još da joj i prava ljubav uđe u život.

- To se treba dogoditi u pravo vrijeme, kad je suđeno. Ne možemo odlučivati, koliko god se trudili. Vjerujem da nikad nije kasno - kaže Izabela.