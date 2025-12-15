Obavijesti

OVO SU SVI ČEKALI!

Izašao je trailer za nove epizode Stranger Thingsa! Pogledajte ga

Piše Tina Ozmec-Ban,
Izašao je trailer za nove epizode Stranger Thingsa! Pogledajte ga
Foto: Netflix

U manje od pola sata je trailer skupio preko 100.000 pregleda, a većina komentara izdvaja jednu rečenicu koja bi mogla značiti puno. Nove tri epizode će u Hrvatskoj biti dostupne 26. prosinca

Obožavatelji nestrpljivo čekaju drugi dio pete i posljednje sezone Netflixove hit serije 'Stranger Things' koje će gledateljima u Hrvatskoj biti dostupne 26. prosinca. Od kraja studenog nagađaju što se događati dalje, a Netflix im je u ponedjeljak na neki način udovoljio pa objavio novi trailer. 

Foto: Netflix

Dramatičan kraj koji je obilježio 4. epizodu ostavio je mnoge na rubu, a u traileru se može čuti kako Noah Schnapp, koji je utjelovio Willa Byersa, govori: 'Nikada nismo imali šanse'. 

Nisu samo pop i rock hitovi u Stranger Thingsu: Fanovi su čuli i skladbe slavnog skladatelja...

Njegova majka, koju je utjelovila Winnona Ryder, mu na to odgovara: 'Još ništa nije gotovo'. 

Foto: Netflix

Novi trailer traje dvije minute, a u manje od pola sata pregledalo ga je više od 100.000 ljudi. A većina komentara izdvaja jednu rečenicu iz njega: 'Ti umreš, ja umrem'. 

POGLEDAJTE TRAILER: 

