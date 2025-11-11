Izašao je trailer za 'The Wizard of the Kremlin', film o Putinu

Nakon što je javnost još u kolovozu imala prilike pogledati isječak iz filma 'The Wizard of the Kremlin', odnosno 'Mag iz Kremlja', sada je objavljen i međunarodni trailer. Radnja ovog filma bavi se usponom Vladimira Putina te gledatelje uči o politici postsovjetske Rusije.

Film koji mnogi željno iščekuju režirao je Oliver Assayas, a glavne su likove utjelovili popularni Jude Law i Paul Dano. Tako se Lowe našao u ulozi samog Putina, koji je okarakteriziran kao ambiciozan i hladnokrvni KGB-ov agent željan moći, a Dano je odglumio spin-doktora i savjetnika Vladima Baranova, koji je inspiriran stvarnim političarem Vladislavom Surkovim.

Jedan od najzanimljivijih trenutaka u traileru je i onaj u kojemu Law, kao Putin, Baranovu kaže: 'Ono što me zanima … jest moć. Ne zanima me Nobelova nagrada za mir. Ja želim rat'.

Osim njih, u traileru se pojavljuje i slavna Alicia Vikander u ulozi Baranove supruge Ksenije. Uz ovaj trojac, u filmu će se pojaviti i Tom Sturridge, kao bankar i oligarh inspiriran naftaško-plinskim tajkunom Mikhailom Khodorkovskyim, Will Keen kao pokojni oligarh Boris Berezovsky, koji je umro u egzilu pod sumnjivim okolnostima, te Jeffrey Wright, koji je odglumio američkog novinara u Moskvi.

Film koji je nastao na temelju istoimene knjige nagrađivanog autora Emmanuela Carrère prikazan je na nekoliko festivala, a na onom u Veneciji doživio je 12-minutne ovacije. Deadlineov kritičar, Damon Wise za ovaj je film rekao: 'Iako je gotovo u potpunosti smješten u vrijeme realpolitike Moskve s početka 21. stoljeća, 'The Wizard of the Kremlin' Zapadu nudi upozorenje na to kako je do tog stanja uopće došlo'.

