O SNAZI I OSJEĆAJIMA

Izašao spot u kojem ulogu ima i Jadranka Matković! Poslušajte eugenovu pjesmu 'glava lava'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Luka Grubišić

Raduje me ova suradnja jer ovo što su napravili je kao kratki film-poezija. Nešto potpuno drugačije na jednom visokom nivou, rekla je o spotu glumica Matković te istaknula kako je na snimanju bilo jako ugodno

Nakon uspješnih singlova "na rubu plešem sam", "dišem" i "tišine", eugen dolazi glasniji no ikad s novim singlom "glava lava", pjesmom koja propituje što znači biti hrabar u svijetu prepunom očekivanja i stereotipa, gdje su maske česta obrana, a ranjivost tabu. Pjesma “glava lava” odbacuje pravila o tome kako se muškarac "smije" osjećati, razotkriva lažne predstave moći i postavlja pitanje: što je zapravo prava snaga?

- Općenito smo mi momci naučili skrivati osjećaje, pogotovo tugu. Odmalena nas uče sve držat i skupljat u sebi, jer ako pustimo van onda 'nismo jaki'. Pjesmu 'glava lava' sam napisao za sve nas kao podsjetnik da budemo iskreniji prema našim majkama, očevima, djedovima, curama i nama samima jer to je prava i hrabra glava lava, nikako suprotno. Ova pjesma nije protiv nikoga, 'glava lava' je za nas. Za sve koji se bore u sebi, dok svijet oko nas bruji oružjem i podjelama - rekao je eugen.

Spot pjesme prati tu poruku te donosi snažnu priču koja jednako jako govori kao i sama pjesma. U njemu se pojavljuju glumica Jadranka Matković, glumac Marko Kasalo i influenser Ivan Molnar, dok koncept, režiju i tekst potpisuje eugen. Glazbu su zajednički stvarali eugen i Anya G, a aranžman je djelo Hrvoja Domazeta.

- Bio je to iznimno ugodan dan snimanja s mladom ekipom, počevši već od oblačenja u narodnu nošnju. Eugen je izuzetno kreativan, njemu mašta jako brzo radi ali unatoč tome bio je silno pragmatičan te ekonomičan s vremenom i uputama. Raduje me ova suradnja jer ovo što su napravili je kao kratki film-poezija. Nešto potpuno drugačije na jednom visokom nivou - izjavila je o spotu Jadranka Matković.

POGLEDAJTE SPOT: 

