Izašle dosad neviđene snimke filma o Cohenu i njegovoj muzi

Izašao je prvi trailer za dokumentarni film "Marianne & Leonard: Words Of Love", koji tematizira odnos slavnoga kantautora Leonarda Cohena i njegove muze Marianne Ihlen, glavnog nadahnuća za njegove klasike poput "So Long, Marianne" i Bird on a Wire", piše Variety.

Poetični video započinje viješću o Marianneinoj smrti u srpnju 2016., nakon čega slijedi čitanje jednog dijela Cohenova ljubavnog pisma: "Najdraža Marianne, ja sam tek malo iza tebe..., a dovoljno blizu da te uzmem za ruku”. Cohen je preminuo niti četiri mjeseca nakon smrti svoje muze, 7. studenoga iste godine.

Foto: Pixsell/Screenshot

Dokumentarac je nedavno premijerno izveden na festivalu Sundance, a govori o susretu Cohena i Ihlen 1960. godine na grčkome otoku Hydri, dok se Cohen još uvijek pokušava etablirati kao umjetnik.

Par je neko vrijeme živio "životom iz snova" u kreativnoj, boemskoj zajednici, prije nego što Cohen, kasnih šezdesetih postaje zvijezda u Sjedinjenim Državama. Tada i njihov odnos postaje sve složeniji.

Foto: Duško Marušić/Pixsell

Režiju filma potpisuje Nick Broomfield, a film će se u kinima početi prikazivati 5. srpnja. U dokumentarcu se koriste dosad neviđene Broomfieldove snimke i dio materijala što ih je snimio redatelj dokumentaraca D.A. Pennebaker.

