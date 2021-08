Izvor blizak setu serije 'And just like that...' koja je nastavak 'Seksa i grada' otkrio je kako nas očekuje 'velika' smrt već u prvoj epizodi. Zbog igre riječi 'velika' (eng. big) fanovi su donijeli zaključak da se radi o Faci (Mr. Big) kojeg glumi Chris Noth (66).

Drugi pak smatraju da bi to mogao biti i lik Samanthe, koju glumi Kim Cattrall (64) zbog toga što je glumica odbila biti dio novih epizoda, prenosi Daily Mail.

Ipak, nedavno je produkcija izjavila da je Kim dobrodošla u drugu sezonu, tako da je njezina smrt malo vjerojatna.

Izvor je potvrdio da će svakako tužna sudbina zaobići Carrie.

Nova serija zamišljena je u 10 epizoda, ali je ipak zbog velikog interesa produkcija odlučila snimiti i drugu sezonu. Radnja će pratiti dobro poznate likove i njihov sredovječni život.