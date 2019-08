Izbacili svoju djecu iz oporuka: Žele ih naučiti životnu lekciju

Mnoge svjetske zvijezde odlučile su 'izbaciti' djecu iz oporuka i lišiti ih cijelog ili velikog dijela bogatstva.

Bogatstvo glumca Jackieja Chana (65) procjenjuje se na 140 milijuna dolara, a namjerava ga ostaviti humanitarnim udrugama, a ne svom sinu. Kako kaže, njegov sin može sam zarađivati svoj novac.

Simon Cowell

Menadžer i poduzetnik Simon Cowell (59) ne vjeruje u običaj nasljeđivanja bogatstva. Svoj će novac ostaviti humanitarnim udrugama, a preferira one koje uključuju djecu i pse.

- Vaša ostavština mora biti takva da ljudima pruža puno prilika. Ako im date svoje vrijeme i nešto ih naučite, to će biti najbolje nasljedstvo - rekao je Cowell.

George Lucas

Američki filmski redatelj George Lucas (75) svoje će bogatstvo, procijenjeno na gotovo pet milijardi dolara, donirati neprofitnim udrugama.

- Dok god imam sredstava na raspolaganju, radit ću na tome da podignem ljestvicu za sve buduće generacije - rekao je Lucas prije nekoliko godina.

Elton John

Pjevač Elton John (72) sa svojim će životnim partnerom Davidom Furnishom (56) donirati 53 milijarde funti u humanitarne svrhe, jer žele svojim sinovima usaditi poštovanje prema radu i novcu.

Gordon Ramsay

Britanski chef Gordon Ramsay (52) 'težak' je oko 160 milijuna dolara, ali kaže kako njegova djeca taj novac neće dobiti na raspolaganje, jer će ih 'iskvariti'.

- Novac me nikad nije uzbuđivao. To nije moj ultimativni cilj i to se odražava i na odgoju djece - kaže Gordon.

Britanski chef ima četvero djece sa suprugom Tanom, a jedino što će im ostaviti je 25 posto depozita na stan.

Bill Gates

Bogatstvo direktora Microsofta i jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, Billa Gatesa, (63) procjenjuje se na 78,6 milijardi dolara. Veliki dio donirat će humanitarnim udrugama, a sve kako bi dao vrijednu životnu lekciju svojoj djeci. Tvrdi da će oni na taj način shvatiti pravu vrijednost novca.

