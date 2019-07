Izbio se iz cipela: Napio se na proslavi pa jedva ušao u auto...

Američki komičar i glumac Kevin Hart u subotu je proslavio svoj 40. rođendan. S obzirom na to da se radi o okrugloj brojci, komičar je odlučio proslaviti rođendan u velikom stilu. Sa suprugom Eniko Hart (34) glumac je proslavio rođendan u noćnom klubu 'TAO' u Los Angelesu, a paparazzi su ga uhvatili pri izlasku iz kluba te primijetili kako je Kevin mrtav pijan.

Foto: JAVI

Toliko je bio pijan da je jedva hodao te se cijelo vrijeme naslanjao na svoju suprugu koju je do automobila vodio njihov prijatelj. Čim je sjeo u automobil Kevin je zaspao i nije mogao držati oči otvorene.

Prije nego što je izašao proslaviti rođendan glumac je na društvenim mrežama objavio fotografiju u odijelu.

Foto: JAVI

- Ovo je 40. Idemo ga dobro proslaviti - napisao je Hart, a čini se ako je upravo to i napravio.

Hart iza sebe ima propali brak s glumicom Torrei Hart (41) s kojom ima 14-godišnju kćer Heaven i 11-godišnjeg sina Hendrixa. Par se 2010. godine nakon sedam godina braka odlučio rastati. Glavni razlog razvoda bila je Kevinovo laganje.

- Laganje mi je uništilo brak. Lažljivac sam, jednostavno jesam. Nije prevara uništila naš brak nego moje laži. Da sam bio iskren s bivšom suprugom, tko zna, možda bismo potrajali - izjavio je Hart tri godine poslije, a uskoro se oženio za sadašnju suprugu. Iako su brojni obožavatelji mislili kako će prestati s varanjem to se nije dogodilo. Prije dvije godine procurila je fotografija na kojoj Kevin odmara glavnu na ženskim grudima. Supruga Eniko tad je bila trudna s njihovom sinom Kenzom (1).

Foto: Instagram

Nakon skandala, Kevin je objavio video u kojem je priznao nevjeru i ispričao se svojoj obitelji.

- Nadam se da mi supruga može ovo oprostiti i da će shvatiti kako se to više neće ponoviti. Nisam savršen i neću tvrditi da jesam. Napravio sam veliku pogrešku. Znam da ću povrijediti one koji su mi najbliži, one s kojima sam razgovarao i ispričao se, svoju suprugu i djecu. Znam da sam pogriješio, a za pogrešno ponašanje nema opravdanja - izjavio je.