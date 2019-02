Izdali nalog za uhićenje: Pjevač R. Kelly završit će u zatvoru...

Nakon novih optužbi zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnice, pjevač R. Kelly mogao bi završiti u zatvoru. Kako prenosi Chicago Sun-Times, nadležni sudac izdao je nalog za njegovo uhićenje.

Povod je, navodno, posljednja optužba da je pjevač snimao 14-godišnjakinju i s njom imao nedopuštene seksualne radnje. Naime, s obzirom na to koliko je optužbi o njemu zaprimljeno, američki reper mogao bi provesti godine u zatvoru. Još uvijek nije službeno potvrđeno o koliko se točno optužbi radi, ali američki mediji prenose da je riječ o najmanje deset različitih slučajeva.

Pjevač se već godinama nalazi u središtu seks skandala, od kojih su neke optužbe za seksualno zlostavljanje, neke za odnose s maloljetnicama ili pak one za vođenje seks-kulta.

R. Kelly was charged with 10 counts of aggravated criminal sexual abuse involving four victims, at least three of them minors between 13 and 16. https://t.co/gHqBC0tvQm