'Izgled mi kod cura nije bitan, a ono što me vrijeđa je prijevara'

Jedan od kandidata ovogodišnje emisije 'Ljubav je na selu' je i Josip Tratnjak iz Brda Cirkvenskog. Sa svojih 20 godina on je najmlađi kandidat ove sezone, ali o tome nije razmišljao.

- Možda je to moja prednost. Ipak se kaže: 'Mlađe je slađe!'. Mislim da me djevojke ne smatraju neozbiljnim zbog toga. Ako to i misle, onda su me krivo procijenile - rekao nam je Josip.

Ovaj mladić po struci je pomoćni kuhar, a radi na vlastitoj farmi na kojoj ima čak 400 svinja. Radi gotovo cijeli dan, pa mu zbog toga lijena djevojka ne bi odgovarala.

- Definitivno bih želio pronaći pravu ljubav. Nisam tip koji svaki vikend mora partijati do jutra. Veseli me druženje i kave s prijateljima te šetnje s mojim psom po prirodi - ispričao je. Djevojka kakva bi se njemu svidjela mora biti, tvrdi, iskrena, pravedna i vjerna.

Nekih većih kriterija što se tiče djevojaka nema, a ono što bi ga najviše moglo u vezi povrijediti su laži i prevare.

- Izgled nije toliko bitan, zato što je meni uvijek važnije da djevojka dokaže iskrenost za koju kaže da ima u sebi. S obzirom da je još mlad, Josip tvrdi kako nikad ne zna što se još može dogoditi kada je u pitanju ljubav. Nije isključena veza sa starijom djevojkom.

- Ne mogu sa sigurnošću reći da nikad ne bih bio sa starijom curom. Ukoliko bi mi se neka starija djevojka svidjela i mogli bismo se složiti, ne bih imao problema s godinama - zaključio je mladi farmer.

Zasad nema nikakvih planova, a po ljeti se namjerava odmoriti na moru gdje ima baku i djeda koje bi volio posjetiti.

