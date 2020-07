- Pa onako... Ali nisam bila u sretnom braku tada, ajmo to tako re\u0107i. Zaista sam bila s krivom osobom - poru\u010dila je. \u010cim je Kelly bila slobodna, 'opkolio' ju je John. Na Staru godinu 1990. ju je zaprosio u restoranu u \u0160vicarskoj. Glumica je bila poprili\u010dno iznena\u0111ena jer je ina\u010de sve imala pod kontrolom, a ovo nije predvidjela. Odmah su istaknuli da \u017eele imati djecu. Kad su se godinu dana kasnije vjen\u010dali u Parizu, Kelly je bila dva mjeseca trudna, a onda su se ponovno vjen\u010dali u Floridi. S obzirom da je Travolta bio \u010dlan Scijentolo\u0161ke crkve od 1975. godine, novope\u010deni bra\u010dni par bio je i na otvorenju muzeja o scijentologiji u Los Angelesu netom nakon vjen\u010danja.\u00a0

Prvo dijete, sina Jetta dobili su u travnju 1992. godine. Na\u017ealost, on ih je napustio 2009., kada je imao samo 16 godina. Bili su na obiteljskom putovanju na Bahamima, imao je napadaj u kadi te je udario glavom od\u00a0rub. Ku\u0107epazitelj ga je prona\u0161ao kako bez svijesti le\u017ei u kupaonici. Hitna pomo\u0107 ga je odvezla u bolnicu, gdje su samo mogli ustanoviti\u00a0smrt. Napadaje je imao od ro\u0111enja, bio je autisti\u010dan, imao je epilepsiju i Kawasaki sindrom.\u00a0

Drugo dijete stiglo im je u travnju 2000. godine. Djevoj\u010dica Ella Bleu, kako su ispri\u010dali svojedobno,\u00a0upotpunila je njihove \u017eivote. Kad je odrasla, odlu\u010dila je slijediti stope svojih roditelja i postati glumica. Pro\u0161le godine je s ocem i Morganom Freemanom (83) glumila u filmu 'The Poison Rose'. Ponosna mama lani ju je hvalila kako je djevojka 'usko\u010dila' u obiteljski posao i da joj je sve i\u0161lo kao od ruke.\u00a0

- Ponosna sam na tebe i na sve \u0161to si napravila, ali isto tako sam i ponosna i po\u010da\u0161\u0107ena \u0161to si moja k\u0107er. Volim te i \u010destitam - napisala je Kelly.\u00a0

Unato\u010d braku, napornom rasporedu i velikoj karijeri te podizanju djece, Travolta i Preston nikad nisu zaboravili jedno na drugo i uvijek su na\u0161li vremena za sebe, pogotovo kad su u pitanju bili ro\u0111endani.\u00a0

Niti dvije godine nakon tragedije u kojoj su izgubili sina Jetta, John i Kelly 2010. dobili su jo\u0161 jedno dijete, sina Benjamina. On je pomogao obitelji da se oporavi i da ponovno budu sretni.\u00a0

- Definitivno je maleni Ben unio sre\u0107u u na\u0161 dom i bio je poput ljepila koje nas je spojilo nakon te\u0161kog gubitka. Dao je ku\u0107i novi smisao i duh\u00a0- istaknuo je John u jednom od intervjua.\u00a0

Tijekom poroda Kelly je morala biti 'tiha', \u0161to je tipi\u010dno za sve one koji su scijentolozi. Kelly je jednom prilikom i objasnila kako je to izgledalo:\u00a0

- 'Tihi porod' zapravo je sli\u010dan uobi\u010dajenom samo \u0161to se sve odvija na \u0161to ti\u0161i na\u010din. Dok sam ra\u0111ala, nitko nije smio pri\u010dati, ali to naravno na zna\u010di da ja nisam smjela stenjati ili vri\u0161tati, ako bi bolovi bili prejaki za izdr\u017eati - rekla je. \u010cesto je isticala da je\u00a0blagoslovljena svojom djecom. Opisivala bi ih kao nevjerojatne, mirne i sretne. Sigurna je da je to zbog na\u010dina na koji ih je rodila. Kad je s gotovo 50 godina saznala da je trudna, smatrala je to \u010dudom, a vijest da o\u010dekuju prinovu puno im je zna\u010dila.\u00a0

Kroz sve te godine braka i ljubavi, raznih uspona i padova i \u017eivotnih neda\u0107a, dvojac je i dalje bio ludo zaljubljen. Pro\u0161le godine proslavili su 28 godina braka i jedno drugo obasipali lijepim rije\u010dima na dru\u0161tvenim mre\u017eama.\u00a0

- Sretna godi\u0161njica mojoj prekrasnoj supruzi - napisao je John, a Kelly je bila ne\u0161to rje\u010ditija:\u00a0

- Mom dragom Johnnyju, najboljem \u010dovjeku kojeg poznajem. Dao si mi nadu kad sam osje\u0107ala da gubim, voli\u0161 me cijelo vrijeme, neopisivo... Nasmijava\u0161 me ja\u010de od bilo kojeg drugog bi\u0107a na svijetu. Najbolji si tata na svijetu. S tobom znam da \u0107e sve biti dobro, bez obzira na sve. Zauvijek te volim.\u00a0

Podsjetimo, tu\u017enu vijest je na svom profilu na Instagramu potvrdio\u00a0sam glumac.\u00a0

- Slomljena srca vam javljam da je moja prelijepa supruga Kelly izgubila dvogodi\u0161nju bitku s rakom dojke. Hrabro se borila uz ljubav i podr\u0161ku mnogih - napisao je i nastavio:\u00a0

- Kellynu ljubav i \u017eivot nikad ne\u0107emo zaboraviti. Neko vrijeme provest \u0107u s na\u0161om djecom koja su ostala bez majke pa mi oprostite ako na neko vrijeme ne \u010dujete ni\u0161ta o nama. Znajte da osje\u0107am va\u0161u ljubav u tjednima i mjesecima pred nama, dok poku\u0161avamo zacijeliti na\u0161e rane.

