Gledatelji su ovoga tjedna negodovali jer se emisija 'Ljubav je na selu' emitira samo od ponedjeljka do srijede, a do sada su u zgodama farmera i farmerice mogli uživati i četvrtkom. To ih je, izgleda, samo potaknulo da naprave još više 'memova' i zabilježe smiješne izjave kandidata spomenutog showa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bahra Zahirović, koju je i prije sudjelovala u ovom showu i postala senzacija, to je ostala i u ovoj sezoni. Do suza je nasmijala mnoge komentarima o 'protivnicama' koje su se s njome borile za srce farmera Marijana. 'Riješila' se Radmile, a onda i Mare, ali Bahra nije sama u Istri.

Zeznula ju je Tajlanđanka, koju je Marijan upoznao u Budimpešti (op.a. u međuvremenu su se i vjenčali) pa je došla u njegovu kuću dok se snimao show. Otkako je Naranphat Cerovac Madarat banula, Bahra iz inata nije htjela obavljati kućanske poslove niti se pretjerano zamarati obvezama po kući. Zato je izjavila da nije htjela skuhati kavu iz prkosnog inata, što je fanove showa toliko nasmijalo da su odlučili ovjekovječiti te riječi.

Tu noć kad je, kao iznenađenje Marijanu za rođendan, stigla Tajlanđanka, farmer i ona proveli su noć zajedno. Mara i Bahra rekle su kako su vidjele da su skupa otišli spavati, a on se iduće jutro pohvalio da je zadovoljan kako je proveo noć. Nije dugo trebalo i nastao je ovaj 'meme', u skladu s rečenim:

Farmer Neven Landek u showu se već nekoliko puta ljubio, a otkako je izbacio Vjeranu, kod njega na selu ostale su Marijana i Samanta. Iako se Marijana pokazala odličnom u poslovima na farmi, Nevenu se više sviđa Samanta jer ga s vremena na vrijeme strasno poljubi.

Pratitelji na društvenim mrežama složni su oko toga da mu Marijana više odgovora karakterno, ali i da bi mu bila od velike pomoći jer se ne boji rada, a i u svim zadacima je dosad bila odlična...

Međutim, on se vodi, ističu, nekom drugom logikom. I dok mozga koju će ostaviti na farmi, upoznati još bolje i potruditi se da s njome ostvari romantičnu vezu, ni njegove rečenice nisu prošle nezamijećeno.

Rasema muku muči sa svoja dva muškarca. Mora odlučiti koga će ostaviti, Zvonka ili Josipa, a nije sigurna u sebe. Stoga ih je ispitivala škakljiva pitanja da bi doznala na što su sve za nju spremni. Nije očekivala odgovore 'možda', ali zato je svim ženama poslala snažnu poruku:

- Kad muškarac ženi kaže 'možda', tog muškarca može otpisati.