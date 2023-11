Izlazi nova pjesma Beatlesa: Još 1976. ju je otpjevao Lennon, sad ju dovršila umjetna inteligencija

"Now And Then", koju je Lennon put napisao i otpjevao 1978., dovršili su Paul McCartney, Ringo Starr i umjetna inteligencija.

Pjesma će biti predstavljena u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu. Video će biti objavljen u petak.

McCartney (81) u lipnju je najavio objavu "posljednje pjesme Beatlesa".

"Prilično je emotivno. Svi sviramo na snimci, to je prava pjesma Beatlesa", rekao je.

"Now And Then" bila je jedna od nekoliko pjesama na kaseti koju je Lennon snimio za McCartneyja u svom domu u u New Yorku 1979., godinu prije smrti.

McCartneyu je kasetu dala Yoko Ono 1994.

Druge dvije pjesme, "Free As A Bird" i "Real Love", tonski su pročišćene, dovršene i objavljene 1995. i 1996. godine.

Beatlesi su isto pokušali napraviti i s "Now And Then", ali nikako nisu mogli ukloniti pozadinsku buku sa snimke.

Izdvajanje Lennonova vokala sada je omogućila umjetna inteligencija. "Ostao nam je Johnov glas, kristalno jasan", rekao je McCartney.

Dvojica živih Beatlesa završila su "Now And Then" prošle godine u Capital studiju u Los Angelesu i u snimku ubacila električnu i akustičnu gitaru Georgea Harrisona snimljenu 1995. godine.

Paul i Ringo dodali su svoje dionice na basu, klaviru i bubnjevima.

"Bilo je vrlo emotivno. To je bilo najbliže tome da je John ponovo snima", rekao je Ringo. Sean Ono Lennon, sin Johna i Yoko, rekao je da je "nevjerojatno dirljivo" bilo čuti kako bivši Beatlesi ponovno rade zajedno.

"To je posljednja pjesma koju su moj tata, Paul, George i Ringo napravili zajedno. To je poput vremenske kapsule i čini se da je tako moralo biti", dodao je.

Beatlesi - Lennon, McCartney, Starr i Harrison - razišli su se 1970. i nikad nisu više svirali zajedno.

McCartney je rekao da je u početku dvojio oko toga trebaju li dovršiti pjesmu ili je ostaviti nedovršenu.

"Svaki put kad sam tako razmišljao, pomislio sam 'Čekaj malo, recimo da sam imao priliku pitati Johna'... Znam da bi odgovor bio 'da'."

Lennon je ubijen u New Yorku 1980. u dobi od 40 godina, dok je Harrison umro od raka pluća 2001. u dobi od 58 godina.

"Now And Then" bit će objavljena kao dvostruka A-strana, a pratit će je debitantski singl benda "Love Me Do".