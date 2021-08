Izložba i promocija fotomonografije 'Jadran Lazić: 50 godina fotografije' stigla je i do Visa, gdje će danas biti otvorena u palači Jakša, a potrajat će do 17. kolovoza.

Obišao je legendarni splitski fotograf s izložbom već Split, Bol, Šibenik..., no ova u Visu bit će nešto posebno. A za to je zaslužna obitelj Meštrović, točnije Ivana Meštrović, unuka našeg kipara i vlasnica Palače Jakša.

- Jako me veseli da će Jadran imati izložbu uz skulpture moga djeda. Mi smo inače otvoreni da ljudi mogu doći razgledati djela, no prošle godine to nismo mogli. Sad je ipak situacija normalnija, ljudi mogu doći i uz Jadranovu izložbu vidjeti djela dva velika hrvatska umjetnika - rekla nam je Ivana Meštrović.

Velika je to čast, jasno, za splitskog fotografa. Njegove sjajne fotografije uz fantastična Meštrovićeva djela u prekrasnom ambijentu. Izložio je dio svojih slika, a gospođa Meštrović otkrila nam je i koja joj je najdraža.

- To je ona glumice Charlotte Rampling. To je zato što je i poznajem, ona je rođakinja moga supruga - otkrila nam je.

Glumicu je Lazić snimio početkom sedamdesetih, imao je svjetsku ekskluzivu, i to u njezinu hotelskom apartmanu, 'probio' se lukavi Jadran kroz špalir 'čuvara', od tjelohranitelja do osobe koja ju je 'štitila' od medija. Ta je sličica samo dio bogate karijere splitskog fotografa, koji je snimao najveće svjetske zvijezde. Tako je njegov objektiv ulovio Davida Bowieja, Faye Dunaway, Millu Jovovich, Mickeya Rourkea, Roberta De Nira, Johnnyja Deppa...

Opisao je nedavno kako je fotografirao Jodie Foster, koju su nominirali 1977. za Oscara za najbolju sporednu glumicu za ulogu u kultnom filmu “Taksist”. Te godine snimala je u Parizu film 'Stop Calling Me Baby'.

- Bio sam u Parizu i dobio zadatak da je pronađem. Saznao sam u kojem je hotelu odsjela. Tu se dogodila neka kemija, ne znam kako bih to opisao. Svidio sam joj se onako mlad i šarmantan. I tu je tad nešto kliknulo - ispričao nam je Jadran, a Jodie je zbog njega prije 43 godine posjetila Split i Hvar.