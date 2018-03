Izmaknuo joj Oscar: Hrvatica ostala bez zasluženoga kipića?

Suradnici Zagrepčanke Ivane Primorac (50) bili su šokirani kad se make up artistica preksinoć na dodjeli Oscara nije popela na pozornicu. Zlatni kipić neočekivano je izmakao jedinoj Hrvatici među nominiranima za najprestižniju svjetsku nagradu.

Naša umjetnica bila je dio tima koji je transformirao glumca Garyja Oldmana (59) u britanskog premijera Winstona Churchilla.

Foto: promo

Foto: promo

Na Oldmanovoj maski za film 'Darkest Hour' Primorac je radila u ekipi u kojoj su, uz nju, bili i Kazuhiro Tsuji, Lucy Sibbick te David Malinowski. S njih troje osvojila je i nagradu Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti.

Kriva su pravila Oscara

- Ne mogu to objasniti. Veselio sam se da će Ivana dobiti Oscara jer ga je zaista zaslužila. Ne znam kako je njezino ime na putu od Londona do Hollywooda jednostavno isparilo - rekao nam je redatelj Rajko Grlić, koji je s Ivanom 1987. napravio 'That Summer of White Roses', vjerojatno prvi film na kojem je Primorac radila.

Njezino ime, međutim, čak nije navedeno ni u popisu nagrađenih na službenim stranicama američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti, koja dodjeljuje prestižnu nagradu. Neki stručnjaci tvrde kako zlatni kipić nisu trebali dobiti ni njezini kolege, nego Flora Moody, koja je u filmskoj dokumentaciji zavedena kao ključna frizerka i make up stilistica.

Filmski kritičari objasnili su nam kako je najvjerojatnije riječ o pravilima Oscara koja dopuštaju da za istu nagradu pojedine kategorije budu nominirana do tri umjetnika. Producenti su stoga, smatraju naši sugovornici, trebali izabrati koga iz četveročlanog tima neće nominirati za nagradu. Odluka je očito pala na Primorac.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Oscari su vrlo slični predsjedničkim izborima u Americi. Tko uloži veći novac, taj pobjeđuje. I tu nema pogreške. Meni osobno čitav taj ritual, sav taj kič usklika i plakanja, malo je smiješan, ali ako pomaže da se filmovi gledaju, i to ima svoj smisao - objašnjava Grlić.

Zanat izučila na BBC-ju

Iza Ivane Primorac stoji bogata karijera, koju je započela na čuvenom BBC-ju. Radila je na setovima nezaboravnih hitova, poput filmova 'Gladijator', 'Billy Elliot', 'Gospodar prstenova: povratak kralja', 'Studengora' i 'Elizabeth'. Čak je pet puta nominirana za nagradu BAFTA, a zaradila ju je i za rad na seriji 'Kruna', u kojoj je glumicu Claire Foy transformirala iz princeze u kraljicu Elizabetu II.

Najveći joj je izazov, ispričala nam je Primorac jednom prilikom, bilo uskladiti se s neprestanim mijenjanjem mjesta snimanja jer su se neke scene snimale istodobno, ali u drugim državama, a jedino je ona bila zadužena da organizira ekipu i najbliže suradnike. Redatelj serije Steven Daldry, kaže, izabrao je glumce za koje je on smatrao da su najkvalitetniji no nije mu bilo jako važno tko zaista nalikuje na Churchilla ili Elizabetu.

Primorac stoji iza nekih od najpoznatijih likova

- Redatelj se u toj prilici oslanjao isključivo na moje sposobnosti i vještine - objasnila nam je prije godinu dana umjetnica. Mnogo je istraživala snimke iz tog razdoblja, posebno kako bi uspješno istaknula razliku između ozbiljne Elizabeth i njezine neobuzdanije sestre Margaret.

Foto: promo

Foto: promo

- Novi projekti najčešće pronalaze mene - pohvalila se uspješna Zagrepčanka. Primorac stoji iza nekih od najpoznatijih filmskih likova. Osim što je Oldmana transformirala u legendarnog britanskog premijera, artistica je Johnnyja Deppa pretvorila u 'Đavoljeg brijača Fleet Streeta'. Kate Winslet u filmu 'Ženi kojoj sam čitao' Primorac je pretvorila u trideset godina stariju ženu, a Michaela Fassbendera transformirala je u gotovo identičnog Stevea Jobsa.

- Iako nije dobila Oscara, Ivana je svojim radom pokazala da zaslužuje tu nagradu. U holivudskim krugovima bila je poznata i do sada jer je predanim radom i upornošću pokazala zavidne rezultate. Sad sigurno može i ima prava očekivati još više ponuda za rad - zaključuju domaći filmaši.

Foto: Promo