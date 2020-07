Iznajmljivač nakon skandala: 'Majetiću nisam ništa uzeo niti ga udario. On je sve inscenirao'

Nakon optužbi Romana Majetića da ga je iznajmljivač pretukao i odnio novčanik s 10.000 eura i šampanjac iz frižidera, Veljko to poriče. Tvrdi kako su imali pravo zadržati njihove stvari sve dok im ne plate

<p>U posljednjoj epizodi aktualne sezone hvarske sapunice, iznajmljivač <strong>Veljko Drinković</strong> obraća se novinarima za pomoć, nakon što ga je producent <strong>Roman Majetić </strong>optužio za nanošenje tjelesnih ozljeda. Drinković u svojoj vili koja je konačno prazna fotografira mrvice bijelog praha i smotuljak od deset kuna, a onda ih sprema u vrećicu i šalje na analizu. Tvrdi da je droga Majetićeva. Želi to dokazati, pošto poto. Te fotografije Drinković šalje i novinarima, a oni mu govore da policija nije izuzela bijelu supstancu kao dokaz jer je količina bila premala. Nezadovoljan odgovorom, Drinković uvjerava kako će on dokazati da producent konzumira narkotike. Tada novinari koriste priliku da ga pitaju je li točno da je prebio Majetića. Stvar se polako pretvara u intervju. </p><p>- Došao sam gore s dva zaštitara da mu uručim otkaz rezervacije. Agencija ga je poslala nama, njemu i njegovom odvjetniku u Beograd. Zaštitare sam poveo jer me Majetić zadnja dva puta kad sam bio u vili fizički i verbalno napadao - odgovara iznajmljivač.</p><p>Novinari nastavljaju s pitanjima: </p><p>Znači, vi tvrdite da ga niste udarili? Niti jednom? </p><p>- Ma niti na kraj pameti mi nije bilo. Ja sam bježao od njega dva puta da se ne bi sukobili jer sam znao da će on nešto lagati - odvraća Drinković s čuđenjem. </p><p>- Ali policija je našla lakše tjelesne ozljede njemu i scenografkinji? - uporno će novinari. </p><p>- To je on iscenirao! Sve to. Nikakve... Znate što, imam i ja neku ogrebotinicu koja se može postaviti kao lakša tjelesna ozljeda. Kažem vam, to je sve is-ce-ni-ra-no - slovka Drinković. </p><p>- A jesu li ga barem zaštitari udarili? - neumoljiv su novinari. </p><p>- Ne, nisu. Zaštitari su bili iza mene skroz, ja sam samo došao, uručio mu to i rekao da izađe. "Gospodine, izađite vani". Onda sam ga gurao prema izlazu, ali nikakvih fizičkih udaraca nije bilo - objasni iznajmljivač. Novinare je tada zanimalo je li Majetiću zaista uzeo ruksak, mobitel i šampanjce? Jer, Drinković je dobio prijavu zbog protupravne naplate.</p><p>Jeste li im oduzeli stvari? Producent je kazao da nije mogao nazvati policiju jer mu niste htjeli dati njegov mobitel? </p><p>- Eto vidite kako lažu! Pa oni su ti koji su zvali policiju. Kako su je mogli nazvati? Ja sam imao pravo uć u svoju vilu jer su oni već bili nelegalno unutra, bili su odjavljeni u e-visitoru, bili su ilegalno u mojoj kući - odvraća ljutiti Drinković. </p><p>- Što je sa šampanjcima, govore da ste njih uzeli i ruksak s 10 tisuća eura...? - dosadni su novinari. </p><p>- Zadržali smo sve stvari u villi do dolaska policije. Jer smo imali pravo na to. Ali pogriješio sam što sam im te stvari vratio. Zakon mi ostavlja prostora ako mi je napravljena šteta u takvim objektima da mogu zadržati stvari do naplate. Sve što je bilo u villi je vraćeno - tvrdi Drinković. </p><p>Roman Majetić ranije je u medijskim istupima spominjao da iznajmljivač ima nekakvu uvjetnu kaznu. Nije precizirao. Drinković sada koristi priliku da u zadnjim minutama trenutno najgledanije domaće sapunice to demantira: </p><p>- Oblatili su me u novinama da sam osuđeni kriminalac, a ja osim prekoračenja brzine u prometu u životu nisam imao nikakav drugi prekršaj. Četiri godine sam bio direktor Turističke zajednice, završio Ekonomski fakultet, Destinacijski menadžment, jedan sam od priznatijih turističkih djelatnika u Hrvatskoj, a to potvrđuju i moji objekti, prvi sam koji je počeo u Splitsko-dalmatinskoj županiji s elitnim turizmom. Nisam kriminalac. Sve što je izgovorio laže.</p>