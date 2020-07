Majetić: To je znak patriotizma; Mještani: Plati ako ćeš snimati!

Ako ne dođe do dogovora o cijeni, onda ništa od daljnjeg snimanja. Svakom vlasniku kuće u selu Humac ostavlja se na izbor hoće li uzet naknadu za snimanje ili neće dati objekt na korištenje, rezimira Veljko

<p>Ja iz čistog patriotizma ekipu "Jugoslovenke" dovedem ovdje na Hvar i evo kako mi se vraća! Svedete to na neki običan incident, bjesnio je danas prijepodne na Hvaru redatelj <strong>Roman Majetić</strong>. </p><p>Nazvali smo ga odmah po završetku sastanka predstavnika njegove producentske kuće i načelnika Jelse na jednoj strani i Udruge za očuvanje sela Humac na drugoj. </p><p>Ljudi se bune jer im je, pisali smo već, Majetić u dvorišta i na balkone doveo čitavi set, kamere, reflektore, statiste i glumce. Posebno ih ljuti da je kamionima i kabelima prepriječio ionako uske uličice do njihovih kuća i vikendica, a sada je vrijeme od berbe lavande. Posla ima preko glave i ne može čekati. Smilje se već osušilo. </p><p>Mještani su revoltirani i na načelnika <strong>Nikšu Peronju </strong>(SDP) jer je ekipi dao suglasnost da mogu snimati po javnim površinama. I zato je danas održan spomenuti sastanak. </p><p>Prisustvovao je i <strong>Veljko Drinković</strong>, iznajmljivač u čijoj kući Majetić boravi, a koji i ondje bez suglasnosti postavio dvoglave orlove na kapiju, ugostio 100 ljudi i jednog konja. </p><p>Drinković kaže da je na sastanku udruga donijela odluku da se "zaustavlja svako snimanje i bilo kakve radnje dokle god ne podmire dosadašnji račun odnosno dok ne podmire korištenje Humca u komercijalne svrhe". </p><p>- O cijeni ćemo se dogovorit. Ali ako ne dođe do dogovora, onda ništa od daljnjeg snimanja. Svakom vlasniku kuće u selu Humac ostavlja se na izbor hoće li uzet naknadu za snimanje ili neće dati objekt na korištenje - rezimira Veljko koji je Majetića ranije prijavio i za prijetnju smrću. </p><p>- Mislin da su sada stjerani u kut. Načelnik je ukinuo rješenje o koncesiji. A ja mislim da im treba povjeriti i radne dozvole - nastavlja Veljko. </p><p>Nevolja ga je natjerala i da nauči ponešto o troškovima snimanja: </p><p>- Zašto nisu otišli u Grčku gdje se radnja serije odvija? Zato što bi platili najmanje 500 tisuća eura. Samo za iznajmit kuću ili stan u Zagrebu morali bi dat tisuću eura na dan, a zamislite sada koliko bi koštalo čitavo selo od 60 kuća - kalkulira iznajmljivač. </p><p>Provjerili smo i je li Majetić zadovoljan ishodom sastanka. </p><p>- Čuli smo da ćete morati platiti ljudima za to što ste snimali po njihovim dvorištima? - počeli smo. </p><p>- Da, pa šta? Koga se to tiče? Mislim, šta bismo mi trebali obavještavat medije o tome da ćemo platit lokaciju? - uzvratio je Majetić.</p><p>- Vijest je da ih niste od početka plaćali, sad ćete mo... - počinjali smo s objašnjavanjem. </p><p>- ...nakon tendencioznih i zlonamjernih natpisa, nakon što su svi mediji ovaj hvalevrijedan projekt sveli na nekakav incident, šta bih ja vama trebao reć? Ekipu "Jugoslovenke" doveo sam na Hvar iz čistog patriotizma - a to se svelo na incident! Ja na prazan Hvar dovedem 120 ljudi i potrošim milijun eura.... - nastavljao je redatelj. </p><p>- Ali nismo vas zato zvali, zovemo da pitamo kako komentirate to da ćete sada morati mještanima ipak platiti što im pripada? </p><p>- Nemojte mi se više obraćat, u redu? - začulo se prije poklapanja slušalice. </p><p>Načelnik Nikša Peronja bio je kudikamo ljubazniji. Kazao nam je da suglasnost za snimanje ipak nije ukinuta. </p><p>- Na sastanku s mještanima Humca rekli smo da ako produkciji treba nečije privatno dvorište da se obrate ljudima. Dvorišta su odmah do trgova, pa bi oni ušli, snimili nešto bez da su pitali, tako da je sad to riješeno. Suglasnost za snimanje nije ukinuta, a Općina se ne želi dalje miješati.</p>