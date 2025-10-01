Obavijesti

KRALJICA POPA

Iznenadila fanove: Madonna poziva na duhovno putovanje i otkrivanje tajni života

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Madonna je objavila video na Instagramu na kojem reklamira tečaj od 25 eura u kojem poziva obožavatelje da joj se pridruže 'u dubokom proučavanju kako bi se otkrile drevne duhovne tajne...'

Pop ikona Madonna (67), poznata po svojoj neprestanoj transformaciji i sposobnosti da šokira javnost, ponovno je uspjela iznenaditi svoje pratitelje. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, kraljica popa pokazala je svoju ozbiljniju, introspektivnu stranu, daleko od blještavila svjetskih pozornica na kojima je nedavno trijumfirala.

Inače, Kabala je židovsko mistično i ezoterično učenje koje objašnjava odnos Boga i svijeta putem tumačenja Biblije i Talmuda, koristeći numeričke odnose i simboliku slova, a Madonnin tečaj dostupan je po cijeni od 30 dolara, odnosno oko 25 eura.

U video se Madonna pojavila s naočalama i olovkom u ruci, udubljena u učenje nad otvorenom knjigom. U opisu je otkrila o čemu se radi – pozvala je svojih gotovo 20 milijuna pratitelja da joj se pridruže na jednom posve drugačijem putovanju.

- Pridružite mi se na mom duhovnom putovanju kako biste otkrili tajne života, u mom novom tečaju 'Mistične studije Zohara' koji je sada dostupan na Kabbalah.com s mojim dugogodišnjim učiteljem kabale, Eitanom Yardenijem - napisala je pjevačica.

Golišava Madonna (67) najavila veliki povratak glazbi, fanovi u transu: 'Vruća i neponovljiva!'

Ovaj zaokret prema duhovnosti dolazi u vrijeme kada se Madonna aktivno priprema za nove poslovne pothvate, uključujući rad na novom plesnom albumu, koji mnogi nazivaju "Confessions on a Dance Floor Part 2", te dugo očekivanom biografskom filmu. No, čini se da su nedavni životni događaji ostavili dubok trag. Nakon što je u lipnju 2023. preživjela tešku bakterijsku infekciju, što je i sama nazvala "čudom", te se suočila s gubitkom brata Christophera, Madonna se očito okreće dubljim životnim pitanjima. Njezin poziv na proučavanje kabale pokazuje stranu umjetnice koja traži odgovore izvan glazbe i zabave.

Objava je izazvala lavinu komentara. Dok su joj najvjerniji obožavatelji uputili poruke podrške, drugi su skeptičniji.
 

OSTALO

