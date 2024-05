Izraelku gura moćni lobi, novac i sponzori Eurovizije... Ali neće moći pobijediti Baby Lasagnu!

Sve do druge polufinale večeri stvari su izgledale ''normalno''. Na kladionicama je uvjerljivo vodio hrvatski predstavnik Baby Lasagna. Po glasovima publike koeficijent je bio od 1.35 do 1.50 na Hrvatsku, a nakon njegova nastupa u prvom polufinalu čak su se njegovi izgledi što se tiče glasanja žirija poboljšali - s 20 ili 15 koeficijent je pao na 8 ili 9 i ulovio je trećeplasirane Talijane s tendencijom da se ubaci među prva tri.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:21 Baby Lasagna na probi | Video: 24sata

Po glasovima žirija prvi favorit je i dalje Švicarska.

Malmo: Proba natjecatelja uoči druge polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Propalestinski prosvjedi u Malmöu nekoliko sati uoči druge polufinalne večeri na kojoj je nastupao Izrael, dali su sasvim drugu, političku dimenziju čitavom natjecanju za pjesmu Eurovizije.

Prosvjednici smatraju da je zbog ratnih operacija Izraela u Gazi njihove predstavnike trebalo isključiti s Eurovizije i okupilo ih se oko 5000.

Protest against Israeli participation in the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Johan Nilsson/TT

Sve to pokrenulo je očito reakciju židovske zajednice, a valja znati da u zemljama Europske unije živi nešto više od 1,8 milijun ljudi koji se deklariraju kao Židovi i, naravno, imaju pravo glasati za svoju pjesmu na ''televotingu''. Za usporedbu, Hrvati neće imati tu mogućnost u finalu jer se iz Hrvatske ne može glasati za hrvatskog predstavnika, iz Italije za talijanskog, itd...

FILE PHOTO: Eden Golan, Israel's representative for the 2024 Eurovision Song Contest in Malmo sings during the final stage of 'Rising Star' in Neve Ilan | Foto: Stringer/REUTERS

Takva su pravila i to je velika prednost Izraela.

Kako se Izrael odjednom, u jednu jedinu noć, od potopnog autsajdera za pjesmu Eurovizije, čiji je koeficijent za pobjedu još u četvrtak ujutro bio 50 pretvorio u najozbiljniju konkurenciju Baby Lasagni? Na njega je koeficijent sad oko dva, a na Izrael nešto veći - oko tri. Izrael doduše i dalje loše stoji po glasovima žirija, gdje je Baby Lasagna na pragu ulaska u prva tri, a na Izraelce je koeficijent i dalje oko 15. To bi mogao biti ključan detalj. Ako tako ostane teško će pobijediti Baby Lasagnu bez obzira na to što kažu kladionice.

Valja znati, nastup Izraelke Eden Golan postao je političko pitanje puno prije polufinalnih večeri Eurovizije. U originalu pjesma se nije zvala ''Hurricane'' već ''October Rain'' i bila je inspiriran Hamasovim pokoljem na glazbenom festivalu Nova 7. listopada. No, kako Eurovizija ne trpi političke poruke jedna pjesma diskvalificirana je na izraelskom izboru, ali umalo se isto dogodilo i ''Hurricane''. Osobno je predsjednik Izraela inzistirao da se riječi pjesme modificiraju i skrivene poruke maknu, apelirajući na važnost nastupa na Euroviziji za izraelsku javnost. Za Ilustraciju, pojam ''flower'' (cvijet) općepoznati je kod u izraelskoj vojsci zarobljenog vojnika kojeg treba spasiti. Pa su rijeci ''flower'' zamijenili za ''power'' (snaga)... Tih intervencija bilo je još i ''Hurricane'' je tek onda dobio zeleno svjetlo za nastup.

Foto: Screenshot Youtube

I ime pjevačice Eden Golan neka je vrsta crvene krpe za propalestinske prosvjednike jer Golan, odnosno Golanska visoravan područje je oko kojeg su Izraelci desetljećima u sukobu s Palestincima. No, to nije umjetničko već pravo ime 20-godišnjakinje rođene u Izraelu koja je odrastala u Rusiji da bi se prije dvije godine nakon Putinove agresije na Ukrajinu s obitelji vratila u Izrael.

Njena pjesma brutalno je izviždana u drugoj polufinalnoj večeri, ali organizatori su, očekujući to zbog antiizraelskih prosvjeda, uključili ''anti -boo'' tehnologiju pa se u izravnom prijenosu čuo samo pljesak i skandiranje.

Jedan gledatelj koji je na drugu polufinalu večeri uspio unijeti palestinsku zastavu izbačen je iz dvorane. U satima nakon nastupa Izraelke, a posebno nakon što je objavljeno da se plasirala u finalnu večer, njene šanse na kladionici nestvarno su skočile . Ako se vratimo na početak, prije polufinale večeri, izgledi su joj bili 1:50, što znaci da biste na jedan uloženi euro dobili 50 eura. Za usporedbu, neka od najvećih iznenađenja u povijesti sporta poput Ivaniševićevog osvajanja Wimbledona ili pobjede Jamesa Bustera Douglasa nad boksačem prvakom Mikeom Tysonom nosile su koeficijent stotinu ili više. Eden Golan nije bila baš u toj kategoriji, ali skoro - njena pobjeda se u tim trenucima smatrala praktički nemoguća.

No malo po malo Izraelka je postala drugi favorit Eurosonga, odmah iza našeg Baby Lasagne. Hrvatska, međutim, također ima milijunsku dijasporu u zemljama EU. I mnogi od tih ljudi sigurno će glasati za hrvatskog predstavnika. K tome, neprirodan i nelogičan uspon Izraelke preko noći izazvao je žestoki backflash fanova Eurosonga i tisuće postova na društvenoj mreži X, bivšem Twitteru, te sad nose oznaku #votecroatia.

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Ne treba, međutim, podcijeniti moćan izraelski lobi koji je najveći razlog zašto im je uopće dopušten nastup na Euroviziji iako je pjesma nosila skrivene političke poruke. Naime, tvrtka Moroccanoil, jedna je od glavnih sponzora Eurovizije i nema veze s Marokom. Radi se o skupocjenim preparatima za njegu kose, tvrtka je izraelska i vlasnica joj je Izraelka. Njihov ugovor s Eurovizijom vrijedan je milijune i vrlo je važan jer sponzori znaju brojke, a one su impresivne. Oko 180 milijuna ljudi prati prijenos uživo finalne večeri Eurosonga, a samo za usporedbu - na službenoj aplikaciji Eurosonga, pjesme koje su se natjecale 2023., imale su ukupno milijardu pregleda već tjedan dana prije samoga natjecanja.

Foto: EUROVISION/PROMO

Ogromna je to mašinerija, silne milijune troše sponzori poput Moroccanoila i u toj priči male zemlje, poput Hrvatske, uza sve te eurovizijske lobije imaju izgleda jedino ako imaju najbolju pjesmu.

A Baby Lasagna je ima i zato će pobijediti!