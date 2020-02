'Izvisila' pred Doru pa poručila: 'Trebala sam poslati plagijat...'

Reality sudionica 'Big Brothera' i 'Gospodina Savršenog', pjevačica Alena Nezirević Anezi (31), pjesmom 'Radoznala budalo' prijavila se na ovogodišnju Doru, no nije prošla dalje.

Foto: PROMO

Istarska glazbenica objavila je video na YouTube kanalu 'ANEZI analizira', u kojem govori što su joj sve ljudi, koji su poslušali njezin singl, rekli što misle koji je razlog neprolaska pjesme.

- Hrvatski eurovizijski Klub je na svojim stranicama organizirao glasanje o tome 'Koga želite gledati na Dori?'. Bilo je 50 izvođača u pet krugova glasanja od kojih su neki bili puno poznatiji od mene i s dugogodišnjim karijerama. Prošla sam u finalni krug i baš sam bila ugodno iznenađena kada sam bila prva. Žao mi je i tužno da želje fanova nemaju praktično nikakav utjecaj prilikom odabira na festival. Ajde da sam bila stota, ali prva, čovječe! - poručila je Anezi.

Foto: PROMO

Na kraju videa je rekla kako su ljudi često znali pisati da su razne pjesme koje su prolazile na Doru plagijat.

- Pa možda sam i ja trebala poslati plagijat na natječaj za veće šanse prolaska! Šalu na stranu! Zašto 'Radoznala budalo' nije prošla natječaj za Doru 2020.?! Odgovorit ću u filozofskom stilu alla Sokrat: 'Ja znam da ništa ne znam' - zaključila je.

Foto: PROMO

U nastavku vam još jednom donosimo redoslijed izvođenja pjesama na 'Dori 2020.':

Elis Lovrić - Jušto (E.Lovrić – E.Lovrić/M.Zec)

Bojan Jambrošić - Više od riječi (A.Šola – S.Gleđa/D.Žagmeštar)

Edi Abazi - Coming home (S.Sekulović Skansi)

Zdenka Kovačiček - Love, Love, Love (M.Mihaljević – B.Mihaljević/H.Grčević)

Alen Vitasović & Božidarka Matija Čerina - Da se ne zatare (R.Pilepić – D.Rapotec Ute)

Đana - One (R.Stipišić – L.Mrduljaš)

Aklea Neon - Zovi ju mama (D.Zovko/P.Kladarin – D.Zovko – D.Zovko/P.Kladarin)

Nikola Marjanović - Let's forgive (A.Karas – J.Kaplowitz/R.Vnuk/D.Šomen/A.Caković/A.Karas)

Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske (Lorenzo – Lorenzo/Reper iz sobe – Z.Dusper Dus)

Marin Jurić Čivro - Naivno (B. Kolarić/M.Kolarić/M. Matijević Sekul – M. Matijević Sekul)

Lorena Bućan - Drowning (I.Huljić – L.Škaro)

Indira - You Will Never Break My Heart (B.Mihaljević/A.Crotti/D.Medalie – I.Levak/D.Medalie – B.Mihaljević/A.Crotti)

Jure Brkljača - Hajde nazovi me (M.Rus – F.Boić)

Colonia - Zidina (B.Đurđević – V.Đurđević – B.Đurđević)

Mia Negovetić - When it Comes to You (A.Wrethov//Linnea Deb/Denniz Jamm/M.Negovetić)

Damir Kedžo - Divlji vjetre (A.Pecotić – B.Šalamon Shalla/M.Rodić)

POGLEDAJTE VIDEO: