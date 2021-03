Na pomolu je veliki sukob na hrvatskoj estradi. S jedne strane fronte su diskografi, okupljeni u Hrvatskoj diskografskoj udruzi, a s druge strane glazbenici izvođači, okupljeni u udruzi Hrvatska glazbena unija. Ratuju zbog novca. Vrlo mnogo novca.

Otkad su se pojavili internetski servisi poput YouTubea, Deezera, Spotifya, Applea i drugih, diskografi više ne mogu zaraditi novac od prodaje CD-a. Zbog toga su glazbu preselili na internetske servise, s njima potpisali ugovore i žive od novca koji dobiju od svake preslušane pjesme.

Hrvatska glazbena unija želi da se ta zarada dijeli sa svim glazbenicima koji su sudjelovali u toj pjesmi. Dakle, da gitaristi, bubnjari, klavijaturisti... dobiju postotak.

Želimir Babogredac, direktor naše najveće diskografske kuće Croatia Records i ujedno predsjednik Hrvatske diskografske udruge (HDU), svoj je stav opširno objasnio.

- Ono što su nekoć bile ploče, kasete i CD-ovi danas je streaming. Drugim riječima, fizički nosač zvuka ubrzano izumire i novi ‘nosač zvuka’ postaje virtualan – to je sad streaming servis. Kad glazbenici ulaze u studio, sa svakim instrumentalistom, sa svakim pratećim vokalom potpišemo ugovor i jednokratno mu platimo honorar za ono što odsvira ili otpjeva na nečijem albumu. Ujedno, dobivali su, a i danas dobivaju, novac od svakog emitiranja pjesme na radiju ili televiziji u Hrvatskoj. Ali nikad nisu dobivali postotak od prodaje ploča, odnosno CD-ova. Stoga ne vidim razlog da ga dobivaju od streaminga jer je njihov rad već jednokratno plaćen - kaže Babogredac.

Hrvatska glazbena unija (HGU), na čijem je čelu Nikša Bratoš, želi da se to sad promijeni i da diskografi počnu plaćati postotak od streaminga, da se taj prikupljeni novac uplati HGU, od čega bi onda oni isplaćivala honorare izvođačima – sviračima instrumentalistima, pratećim vokalima...

- Istina je da diskografi više nemaju zaradu od prodaje ploča i CD-ova, ali isto je istina da više nemaju trošak proizvodnje ploča ili CD-ova jer snimku jednostavno presele na streaming servis. Osim toga, uporno tvrdim da diskografi uopće nemaju uredno potpisane ugovore s masom izvođača. Nemaju riješeno pitanje prava čak ni s mnogim poznatim glazbenicima, a kamoli s instrumentalistima koji su svirali na nekoj pjesmi ili s pratećim vokalima - kaže Bratoš.

Bratoš optužuje diskografe da su se streaming servisima lažno predstavljali kao vlasnici glazbe iako to nisu bili.

- Mi smo prije osam godina tužili Deezer upravo zbog neriješenih vlasničkih prava, ali još nije održano ni jedno ročište - kaže Bratoš.

Na pitanje jesu li samo u pitanju instrumentalisti ili zastupaju i interese poznatih pjevača i glazbenika, Bratoš odgovara:

- Zastupamo sve čija su prava na honorare uskraćena. Slična je stvar i s Goranom Karanom, Huseinom Hasanefendićem Husom i Parnim valjkom, s grupom Elemental i mnogima. Pa čak i onima koji su umrli, ali su diskografi prestali plaćati prava njihovim nasljednicima. Nitko od diskografa ne želi otkriti ugovore i pokazati koliki su prihodi od streaminga. Također, skrivaju koliki su im prihodi od streaminga hrvatskih glazbenika - pita se zašto je to tako Bratoš.

Nazvali smo i Tončija Huljića, jer je on istovremeno i autor, i izvođač, i vlasnik diskografske kuće Tonika Records. Nije bio voljan za dulji razgovor, ali je ukratko prokomentirao Hrvatsku glazbenu uniju:

- Godišnje uložim oko 1,500.000 vlastitih kuna u proizvodnju pjesama i logično je da budem vlasnik glazbe koju proizvedem. HGU je interesna skupina ljudi koji pod plaštom brige za druge samo gledaju vlastiti interes, a mnogi naivni izvođači im vjeruju. To je sve što ću vam reći - bio je kratak.

Slično o HGU govori i Želimir Babogredac.

Ta udruga ima pet tisuća članova. Od svakog člana godišnje ubiru po 40 eura članarine. A glazbenici plaćaju to članstvo zato da bi imali porezne olakšice. HGU tvrdi da su jedini koji im to omogućuju, a to nije istina. Iste te povlastice mogli bi ostvariti preko bilo koje druge udruge, pa i preko Hrvatske diskografske udruge. Osim toga, HGU za usluge obračunavanja i isplate honorara naplaćuje čak 30% provizije. Najskuplji su od svih udruga. Primjerice, ZAMP svoje usluge naplaćuje 17-18%.

Kako kaže Babogredac, HGU želi zagrabiti u novac iako nisu ništa uložili niti išta riskiraju, za razliku od diskografa.

- Kad se snima album, mi smo ti koji dajemo studio, ulažemo vlastiti novac i riskiramo. Treba znati da od 100 pjesama koje snimimo i objavimo, tek je njih 10 isplativo, sve ostalo je čisti gubitak. Mi smo ti koji snosimo taj rizik. Ako se donese zakon kakav želi HGU, bit će to ne samo europski, neko i svjetski presedan.

Naveo je i konkretan primjer.

- Kad smo 1993. snimali pjesmu ‘Cesarica’, u studiju smo bili Oliver, Hrvoje Hegedušić, Duško Mandić na sound sistemu, ja na gitari, a prateće vokale pjevali su Hrvoje Hegedušić i Ksenija Erker. Dakle, pet-šest ljudi. Danas u HUZIP-u postoji dvostruko više njih koji kao imaju izvođačka prava na tu pjesmu. Kako? - pojašnjava.

- Iako je riječ o njihovim honorarima, glazbenici nisu bili voljni previše razgovarati na tu temu. Vladimir Kočiš Zec je rekao da je on član HGU-a: “Ali to ne znači da ću napadati diskografe, jer meni kao skladatelju i izvođaču trebaju i dobar diskograf, ali i dobra udruga koja će štititi moja prava i preko koje ću dobivati honorare od izvođačkih prava. Treba nam pošteni zakon, ako danas više igdje možemo govoriti o poštenju - zaključuje.



Goran Karan je na strani Hrvatske glazbene unije i član je upravnog odbora HUZIP-a, koji je osnovala i HGU.

- Važno je znati da većina ljudi koji su stvarali pjesme koje su bile zvučnom slikom naših života nisu riješili i zaštitili svoja prava ugovorima s diskografima, a ta se prava u njihovo ime i bez njihova suglasja - prodaju. Po osobnom iskustvu, u 25 godina glazbenog djelovanja, na većini pjesama i albuma na kojima sam pjevao nisu riješena takozvana digitalna prava. Ni glazbenicima, a ni meni - kaže.

Na pitanje zašto tek sad povlači to pitanje, Karan kaže:

- Kad snimaš ploče, nastupaš, putuješ..., ne stigneš se baviti financijama i papirima. Sad kad je sve stalo, kad je korona uništila glazbenu industriju, sad tek imamo vremena baviti se papirima, jer publika želi da sam pjevač, a ne knjigovođa.

S ovom temom nije se želio baviti ni Zrinko Tutić. Kratko je rekao:

- Ne zanima me. Priča ima puno dublji kontekst, ali to je onda priča bez kraja - rekao je.

Sukob koji je tek ovih dana došao do medija tek će se rasplamsati i neki od sugovornika već sad najavljuju kako bi lako mogao uskoro završiti s kaznenim prijavama.