Izvori otkrili detalje: Hoće li se kraljevska obitelj tradicionalno okupiti na Uskrs? 'Ima iznimki'

Teške dijagnoze potresaju britansku kraljevsku obitelj u posljednje vrijeme. Nedavno je princeza Kate Middleton (42) objavila kako joj je dijagnosticiran rak, a prije toga je to učinio i sam kralj Charles (75). Zbog njihovog zdravstvenog stanja javnost se pitala hoće li obitelj tradicionalno biti na okupu za Uskrs ili će ove godine učiniti neke iznimke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:31 Princeza od Walesa otkrila da ima rak | Video: 24sata/REUTERS

Kako navode britanski mediji, kralj Charles doći će na misu, kao što je to radio godinama, no uz jednu iznimku. On i njegova supruga Camilla sjedit će odvojeno od ostatka obitelji. Izvor je za Telegraph rekao da će to učiniti kako bi smanjili rizik njegovom zdravlju te da će kralj 'preskočiti' i zajednički ručak nakon mise, što je također bila tradicija kraljevske obitelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Arthur Edwards/NEWS SYNDICATION

Bit će ovo prvi put da se Charles pojavljuje vani u javnosti, nakon što je prije dva mjeseca objavio šokantnu vijest o raku. Ovo pojavljivanje britanski mediji opisuju kao 'nježan korak naprijed' prema povratku njegovim javnim dužnostima na ljeto.

No, hoće li se i Kate Middleton pojaviti? Navodno neće.

- Dvije dijagnoze raka u jednom trenutku, to je jako teško. Prošle godine se Kate pojavila na uskrsnoj misi, a svi su nosili odjeću plave boje kako bi pokazali zajedništvo. Ove godine će tamo biti Charles i Camilla, ali princ i princeza od Walesa ne. Mislim da je Charles nestrpljiv da se vrati na posao - rekli su stručnjaci za kraljevsku obitelj Kate Garraway i Rob Rinder u emisiji Good Morning Britain.

Foto: Arthur Edwards/NEWS SYNDICATION

Kralj Charles i princeza Kate navodno su jedno drugome velika podrška u teškim trenucima, a tome naveliko pridonosi i kraljica Camilla koja je preuzela velik dio dužnosti svog supruga.