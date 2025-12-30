J. Lo je slobodna godinu dana nakon razvoda od Bena Afflecka: 'Ne izlazi ni s kim'

Jennifer Lopez novu godinu dočekuje sama. Gotovo godinu dana nakon što je finalizirala razvod od glumca Bena Afflecka, slavna pjevačica i glumica trenutačno ne izlazi ni s kim te je u potpunosti usredotočena na posao i obitelj, otkriva izvor blizak zvijezdi za magazin People.

Razvod između 56-godišnje Lopez i 53-godišnjeg Afflecka službeno je dovršen u siječnju 2025., gotovo 20 tjedana nakon što je pjevačica 20. kolovoza 2024. podnijela zahtjev za razvod braka. Kao datum razdvajanja navela je 26. travnja 2024., točno dvije godine nakon njihove druge svadbene ceremonije održane u Georgiji.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

"Kod nje je trenutačno sve u znaku posla i djece", rekao je izvor, dodajući kako se Lopez čini sretnom i zadovoljnom. Glazbena i filmska zvijezda majka je 17-godišnjih blizanaca Maximiliana Davida i Emme Maribel, koje ima iz braka s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem.

Podsjetimo, Jennifer Lopez i Ben Affleck vjenčali su se u srpnju 2022. na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu, a mjesec dana kasnije slavlje su ponovili pred obitelji i prijateljima u Georgiji. Bio je to njihov drugi pokušaj veze nakon što su prvu zaruku prekinuli još 2004. godine, ljubav su obnovili 2021.

Nakon prekida, Lopez je otvoreno govorila o svom životu u intervjuu za časopis Interview u listopadu 2024., istaknuvši kako se raduje razdoblju samoće nakon godina provedenih u zahtjevnim odnosima.

"Ne tražim nikoga. Nakon svega što sam prošla posljednjih 25 ili 30 godina, pitam se, što ako sam jednostavno slobodna?", izjavila je tada.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

U istom mjesecu gostovala je i u radijskoj emisiji Howarda Sterna, gdje je priznala da ne planira koristiti aplikacije za upoznavanje jer je "staromodna", no vjeruje da u budućnosti neće imati problema s upoznavanjem nove osobe. Također je podijelila važnu životnu lekciju koju je izvukla iz prošlih veza: "Nije stvar u tome da ja nisam vrijedna ljubavi, nego u tome da oni nisu bili sposobni za nju."