Jennifer Lopez se malo zaigrala s filterima? Božićna čestitka pokrenula lavinu komentara

Jennifer Lopez se malo zaigrala s filterima? Božićna čestitka pokrenula lavinu komentara
Pjevačica i glumica čestitala je Božić u glamuroznoj haljini, ali pažnju pratitelja nije privukla kombinacija, nego neobičan detalj

Kad Jennifer Lopez napiše 'Sretan Božić svima', jasno je da to neće proći tiho. Kod J.Lo čak i blagdanska čestitka postaje tema o kojoj se raspravlja. Podijelila je fotografiju na kojoj je sve što mnogi očekuju - crvena haljina, duboki dekolte, dijamantni prsten i lice koje prkosi godinama. Božićni glamur, bez iznenađenja. 

Tako se barem činilo. Jer, naravno, pratitelji su ubrzo pronašli nešto. Dok su jedni nizali komplimente, drugi su se zagledali u iPhone u njezinoj ruci koji na fotografiji izgleda neobično zakrivljeno. Dovoljno da krene lavina komentara, šala i teorija.

'Ne mogu ignorirati taj zakrivljeni iPhone', 'Tvoj mobitel savija prostor i vrijeme, u redu, kraljice', 'Zašto ti je mobitel zakrivljen?', 'Zašto njezin iPhone izgleda kao banana?', bili su neki od komentara.

Drugi su se pitali je li pjevačica uredila fotografiju, a pritom pretjerala s filterima. 

'Filteri su poludjeli', 'Način na koji se mobitel savija otkriva očito uređivanje, FaceTune, Photoshop i ostalo', 'Volim te, djevojko. Ali moraš dvaput provjeriti ima li nenamjernih izobličenja na bilo kojoj fotografiji koju uređuješ prije nego što je objaviš', poručili su.

J.Lo nije ulazila u rasprave. Nije objašnjavala perspektivu, leću ni ogledalo. Umjesto toga na Instagramu je podijelila video u istoj haljini. Uz to je pokazala i kako su izgledali njezini blagdani - toplo uređen dom, bogat blagdanski stol i opuštenu atmosferu u krugu najbližih. Bez velikih poruka i bez potrebe da se išta dodatno dokazuje. Jer ponekad je i to poruka.

