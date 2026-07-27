J.Lo mu je rekla 'da', ali nikad nisu stigli do oltara: Evo koga je sve ljubio Alex Rodriguez

Alex Rodriguez jedan je od najpoznatijih bejzbolaša svoje generacije, tijekom bogate sportske karijere punio je naslovnice zbog svojih uspjeha na terenu, ali jednaku je pozornost privlačio i privatnim životom. Bivša zvijezda New York Yankeesa tijekom godina bila je u vezama s nizom poznatih ljepotica, a danas, nakon brojnih životnih preokreta, naglasak stavlja na obitelj i mirniji život. Rodriguez inače danas slavi 51. rođendan.

Rodriguez je bio u braku s Cynthijom Scurtis od 2002. do 2008. godine. Upoznali su se krajem devedesetih u teretani u Miamiju, kada je on još igrao za Seattle Marinerse, dok je ona gradila karijeru psihologinje. Nakon nekoliko godina veze vjenčali su se u Dallasu, a tijekom braka dobili su dvije kćeri, Natashu i Ellu.

Njihov razvod 2008. godine mediji su uvelike pratili. Scurtis je u zahtjevu za razvod navela nevjeru i emocionalno udaljavanje, dok je Rodriguez priznao da je brak nepovratno narušen. Unatoč burnom prekidu, bivši supružnici s vremenom su uspjeli izgraditi kvalitetan odnos. Danas zajedno sudjeluju u obiteljskim okupljanjima, putovanjima i zajedničkim aktivnostima, a Rodriguez je više puta javno istaknuo koliko cijeni majku svojih kćeri.

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Nakon razvoda njegovo se ime počelo povezivati s brojnim poznatim ženama. Jedna od prvih bila je televizijska zvijezda Bethenny Frankel, koja je godinama kasnije potvrdila da su izašli na svega nekoliko spojeva.

Već 2009. godine Rodriguez je započeo vezu s glumicom Kate Hudson. Njihova je romansa bila pod povećalom javnosti, a Hudson je redovito pratila utakmice Yankeesa i slavila s njim sportske uspjehe. Iako se činilo da je riječ o ozbiljnoj vezi, par se razišao nakon nekoliko mjeseci.

- Upoznao ju je s brojnim prijateljima i obitelji, čini se da je stvar ozbiljna - govorili su njegovi prijatelji onda za People.

Nedugo zatim u njegov život ušla je Cameron Diaz. Njihova je veza trajala od 2010. do 2011. godine, tijekom koje su zajedno putovali, provodili blagdane i čak razmatrali zajedničku kupnju nekretnine.

- Ne volim javno govoriti o svojim vezama, ali reći ću vam jednu stvar u vezi Cameron. Ona je vjerojatno jedna od najboljih osoba koju sam u životu upoznao - rekao je nakon prekida.

Sljedeća značajnija veza bila je s bivšom WWE zvijezdom Torrie Wilson. Njihova je romansa trajala više od tri godine, a nakon prekida ostali su u dobrim odnosima. Wilson je tada izjavila kako će Rodriguez za nju uvijek ostati izvrstan prijatelj.

Početkom 2016. godine Rodriguez je započeo vezu s Anne Wojcicki, suosnivačicom tvrtke 23andMe. Iako su zajedno bili na brojnim javnim događanjima, veza nije potrajala ni godinu dana. Wojcicki je kao glavni razlog prekida navela izazove veze na daljinu.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Najpoznatija ljubavna priča u Rodriguezovu životu ipak je ona s Jennifer Lopez. Njihov prvi susret bio je još 1999. godine, no romansa je započela tek 2017. Nakon zajedničkog izlaska njihova je veza vrlo brzo postala jedna od najpraćenijih u svijetu slavnih. Pojavljivali su se na crvenim tepisima, putovali svijetom i zajedno provodili vrijeme sa svojom djecom.

- Odrasli smo ljudi i nigdje nam se ne žuri. Sve ćemo raditi onako kako mislimo da je dobro za nas i naše obitelji, ali možemo reći da smo zaista blagoslovljeni što imamo sjajnu vezu - komentirao je par onda za američke medije.

Godine 2019. Rodriguez je zaprosio Lopez tijekom odmora na Bahamima, a planirano vjenčanje odgodila je pandemija koronavirusa. Nakon nekoliko odgoda i brojnih nagađanja u medijima, par je 2021. godine objavio prekid zaruka. Oboje su tada poručili da će nastaviti graditi prijateljski odnos, a Rodriguez je kasnije izjavio kako ne žali zbog njihove veze te da Jennifer smatra jednom od najtalentiranijih osoba koje je upoznao.

Nakon prekida nakratko je bio u vezi s fitness manekenkom Kathryne Padgett, no njihova je romansa završila već nakon nekoliko mjeseci.

Od kraja 2022. godine Rodriguez je u vezi s kanadskom fitness instruktoricom Jaclyn Cordeiro. Njihova zajednička ljubav prema zdravom načinu života, tjelovježbi i obitelji dodatno ih je povezala. Par često dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, putuje i provodi vrijeme s djecom, a osobe bliske Rodriguezu tvrde da je u ovoj vezi pronašao stabilnost i zadovoljstvo. Prije tri godine s Jaclyn je uživao na našoj obali, a fotografi su ih uhvatili u Splitu i Rovinju.