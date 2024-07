Koji mišići! Bivši zaručnik J.Lo privukao sve poglede u Italiji

Umirovljeni bejzbolaš Alex Rodriguez (49), također bivši zaručnik pjevačice i glumice Jennifer Lopez (55), uživa na odmoru na Sardiniji. Paparazzi su ga nedavno snimili na plaži s partnericom Jaclyn Cordeiro.

Foto: CIAO, MIBA

Foto: CIAO, MIBA

Alex i Jaclyn ljetuju na usidrenoj jahti, a do plaže su stigli gliserom u društvu njezinih prijateljica. Dok su silazile s glisera, Alex im je svima pomogao te pružio ruku.

Foto: CIAO, MIBA

Holivudski ženskaroš je do 2021. godine bio u vezi s Jennifer Lopez. Prohodali su 2017., a dvije godine kasnije svoju su ljubav okrunili zarukama. J.Lo je nakon prekida ponovno ušla u vezu sa svojom prvom ljubavi Benom Affleckom. Ipak, ni to nije predugo potrajalo. Već se mjesecima šuška kako je njihovu braku stigao kraj.

Dok mnogi mediji bruje o krahu njihove ljubavi, Jennifer dijeli emotivne fotografije sa svojom djecom, blizancima Emmeom i Maxom, koje ima s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem. Fotografije je objavila samo nekoliko dana nakon što je viđena kako se vraća iz Hamptosa, gdje je proslavila 55. rođendan, u New York.

U međuvremenu je njezin suprug Ben kupio kuću u Pacific Palisadesu u Los Angelesu. Za nju je izdvojio 20.5 milijuna dolara, a kuća ima pet spavaćih soba i šest kupaonica, javlja TMZ.

Početkom ovog mjeseca slavni par je stavio svoju vilu na Beverly Hillsu na prodaju te je time pojačao šuškanja o razvodu. Osim toga, Jennifer je ranije otkazala turneju i na premijeri svog novog filma pojavila se sama. Nakon toga par je viđen na košarkaškoj utakmici Benovog sina Samuela, gdje su također svojim ponašanjem pobudili sumnje o razvodu.

Foto: Profimedia/Pool