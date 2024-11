J.Lo ne želi odustati od Afflecka, a on oklijeva oko pomirenja

Jennifer Lopez (55) je prije nekoliko mjeseci podnijela razvod za brak od Bena Afflecka (52). No čini se kako latino diva pokušava 'izgladiti' stvari između njih te usred procesa razvoda pokušava se ponovno zbližiti s uskoro bivšim suprugom. Odlučila je igrati na kartu obitelji pa iskorištava obiteljsko vrijeme kako bi ponovno pokrenula iskrice između njih, piše magazin Marca.

- Ben se pokušava distancirati od Jen, ali ona mu to jednostavno ne dopušta. Pojavljivala se na istim događajima kao i on i zahtijevala da nastave s grupnim aktivnostima s djecom, a ako se on ne slaže, onda je on negativac. Sada se zalaže da zajedno proslave Dan zahvalnosti i Božić, govoreći da je to za djecu, ali Ben ne vjeruje da se radi samo o njima - rekao je bliski izvor za časopis Marca.

Strani mediji dodaju kako je J.Lo izrazila brigu kako će njihova djeca podnijeti razvod jer su im se obitelji tijekom njihovog braka zbližili.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Nedavno su uskoro bivši par snimili kako ručaju s djecom u Polo Loungeu na Beverly Hillsu.

S Affleckom su bili kći Serafina (15) i sin Samuel (12), a s J. Lo njezini blizanci Emme i Max (16). Djeca, koja su se sprijateljila i jako dobro slagala tijekom veze i braka njihovih roditelja, sjedila su tijekom obroka za drugim stolom, piše Page Six.

Foto: SPOT, LESE, RMLA

Dodaju kako su se uskoro bivši supružnici prvo žustro raspravljali u automobilu da bi se kasnije za stolom držali za ruke i ljubili.

Lopez i Affleck vjenčali su se više od 20 godina nakon što su se prvi put upoznali na snimanju komedije 'Gigli'. Par se prvo zaručio u studenom 2002. Nekoliko dana prije nego što su se trebali vjenčati u rujnu 2003., odgodili su vjenčanje navodeći kao razlog 'pretjeranu medijsku pozornost'.

U siječnju 2004. službeno su se razišli, ali 16 godina kasnije opet su dali šansu svojoj ljubavi, koja nije dugo potrajala.

Foto: MIKE BLAKE