J.Lo o svadbi: Ne znam što će biti. Morat ćemo sada pričekati

Voditeljica Ellen DeGeneres (62) u svom je popularnom showu ugostila latino divu Jennifer Lopez (50), ali ovaj put u kućnom izdanju. Pitala ju je je li karantena utjecala na datum njezina vjenčanja s njezinim partnerom Alexom Rodriguezom (44). Pjevačica je rekla kako će njihovo vjenčanje ipak morati pričekati, kao što je to trenutno slučaj sa svim parovima koji su planirali svadbu.

- Zapravo, ova situacija je utjecala na sve nas, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Iskreno, stvarno ne znam. Morat ćemo pričekati i vidjeti za nekoliko mjeseci, kako će se to sve odvijati - rekla je J.Lo. Ellen joj je predložila neka organiziraju vjenčanje na TikToku.

Alex je pjevačicu zaprosio prošle godine u ožujku, nakon dvije godine veze.

- Sve što kaže, on to i napravi. Prvi put imam nekog kraj sebe tko želi da blistam i rastem. I radi sve da imam vremena za sebe. Sve što sam ostvarila ove godine to sam i mogla samo uz njega jer mi je davao potporu u svemu i nikad se nije osjećao ugroženo zbog toga - rekla je Lopez nedavno u razgovoru s televizijskom voditeljicom Oprah Winfrey (66).

Tada je otkrila kako joj ne igra nikakvu ulogu hoće li se udati za Alexa.

- Bilo mi je smiješno što je prvo što sam pomislila kada me zaprosio je da se sigurno nećemo vjenčati za par mjeseci. Shvatila sam također i da su mi se sve one romantične stvari, koje su me natjerale da se vjenčam tri puta, vratile - otkrila je glumica i priznala kako njezin zaručnik u potpunosti poštuje njezine odluke. 'Rekao je: ako ćemo biti zajedno do kraja života, čemu žurba? Moramo biti prije svega partneri' - rekla je glumica.

Zaključila je kako joj je ova veza zaista posebna u usporedbi sa svima koje je imala dosad. Ukoliko zaruke opstanu i Jennifer se uda za Alexa, to će joj biti četvrti brak. Najprije je bila s glumcem Ojani Noom (45), a zatim s Crisom Juddom (50).

