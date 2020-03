J.Lo: 'Smiješno je što me Alex tada zaprosio. Ne žuri nam se'

Glumicu Jennifer Lopez (50) prošlog je ožujka njezin zaručnik Alex Rodriguez (44) romantično zaprosio na plaži. Od tada se od njih iščekuje vijest hoće li napokon stati pred oltar. O planovima u vezi braka, pjevačica je otkrila u razgovoru s televizijskom voditeljicom Oprah Winfrey (66) tijekom njezina showa 2020.

Lopez je otkrila kako joj ne igra nikakvu ulogu hoće li se udati za Alexa.

- Bilo mi je smiješno što je prvo što sam pomislila kada me zaprosio je da se sigurno nećemo vjenčati za par mjeseci. Shvatila sam također i da su mi se sve one romantične stvari, koje su me natjerale da se vjenčam tri puta, vratile - otkrila je glumica i priznala kako njezin zaručnik u potpunosti poštuje njezine odluke. 'Rekao je: ako ćemo biti zajedno do kraja života, čemu žurba? Moramo biti prije svega partneri' - rekla je glumica.

Zaključila je kako joj je ova veza zaista posebna u usporedbi sa svima koje je imala dosad. Ukoliko zaruke opstanu i Jennifer se uda za Alexa, to će joj biti četvrti brak. Najprije je bila s glumcem Ojani Noom (45), a zatim s Crisom Juddom (50).

Treći brak joj je bio i najduži. Trajao je deset godina s pjevačem Marc Anthonyjem (50) s kojim ima blizance, kćer Emme Maribel i sina Maximiliana Davida (12).

