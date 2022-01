Jennifer Lopez (52) pokazala je svoje impresivne trbušnjake u majici s kratkim rukavima, dok je završavala sesiju vježbanja, zajedno s dizanjem utega i vježbajući trbušnjake.

POGLEDAJTE VIDEO

J.Lo je pokazala svoju zategnutu figuru u crnom topiću u kombinaciji s crnim tajicama. Pjevačica je koristila niz sprava za utege, prije nego što je uzela gutljaj vode, znojeći se dok je završavala seriju vježbi. Video Jennifer Lopez je popraćen njezinom pjesmom 'On My Way (Marry Me)', koju je objavila još u studenom.

Očekuje se da će se pojaviti u njezinom nadolazećem romantičnom filmu 'Marry Me', koji će biti objavljen 11. veljače. Lopez igra ulogu pop superzvijezde Kat Valdez, koja donosi nepromišljenu odluku da se uda za potpunog stranca, kojeg glumi Owen Wilson (53). I to na svom koncertu, nakon što je saznala da ju je njezin partner, kojeg glumi Maluma (27), vara.

- Udaj se za mene, zaviri iza kulisa snimanja filma, udaj se za mene! - započela je pjevačica u opisu objave dodajući da je producirala film putem svoje tvrtke Nuyorican Productions.

- Činjenica da ste slavna osoba u očima javnosti, ljudi se osjećaju kao da imaju pravo znati sve, ali u redu je, ja moram imati nešto za sebe, zar ne? - upitala je Jennifer.

- I to je ono što smo htjeli pokazati u ovom filmu, ne samo slavnu osobu već i ljudsko biće. Kako ostati prizemljen dok živiš život pred očima javnosti, kao superzvijezda - rekla je Jennifer.

Zatim je dodala da je ostala prizemljena prisjećajući se odakle je došla, točnije iz Bronxa.

- Ne osjećam se drugačije od te osobe, i to je ono što ljudi zaboravljaju, ja samo radim stvari sa svojim životom - iskreno je rekla J.Lo.

Jennifer je rekla da su ona i njezini producenti radili na filmu sedam godina.

- Dirnulo mi je srce i tako sam uzbuđena da jedva čekam da izađe - rekla je pjevačica glumcima i filmskoj ekipi.

Što se tiče njezinog ljubavnog života izvan ekrana, Lopez je dospjela na naslovnice tijekom 2021. godine nakon što je obnovila svoju romansu s Benom Affleckom (49), s kojim je prethodno bila zaručena 2004. godine.