U slatkom videu u kojem je u pozadini svirala pjesma Brende Lee 'Rockin' Around The Christmas Tree', pjevačica i glumica Jennifer Lopez (52) predstavlja mačića Hendrixa koji uspostavlja kontakt očima s kamerom dok se nalazi u blizini glamurozno ukrašenog božićnog drvca, prenosi The Mirror.

Podijelila je kratki isječak sa svojih 45,2 milijuna pratitelja na Twitteru, napisavši:

"Predstavljamo ... #Hendrixa!!!! "

Mačak je bio jako miran, a brojni obožavatelji su je pitali je li pravi ili neka vrsta ukrasa.

- Ok.. je li ovo stvarno ili lažno jer uopće nije trepnuo! – komentirao je jedan od obožavatelja na Twitteru

Dok je drugi rekao: Čekaj malo, zašto se Hendrix nikada ne pomakne tijekom ovog videa? Jesi li sigurna da je stvaran? Ili nas zavaravaš?

Hendrixa je brzo prigrlila većina njezinih obožavatelja, a jedan se čak našalio da mačić želi uništiti božićne ukrase.

- Hendrix čeka da odeš kako bi se mogao popeti na drvo – komentirao je obožavatelj.

Očekuje se da će pjevačica provesti blagdane sa svojim dečkom Benom Affleckom (49), nakon što su njih dvoje obnovili svoju romansu 17 godina nakon što su raskinuli zaruke 2004. godine.

U razgovoru za Wall Street Journal, Ben je komentirao o ponovnom rasplamsavanju romanse s bivšom zaručnicom i otkrio kako im je bolje od kada su njihovoj ljubavi dali drugu šansu.

- Ja sam jako sretan u svom životu jer sam dobio drugu priliku, a svjestan sam da drugi ljudi ne dobivaju ni prvu priliku - rekao je Affleck. Glumac je dodao kako je važno zadržati granice oko svoje veze s time da su on i J.Lo u očima javnosti.

- Možete pisati pretpostavke o tome, ali jedna od težih lekcija koje sam naučio je da nije pametno sve dijeliti sa svijetom – rekao je Ben Affleck.