J.Lo pokazala raskošne obline, internet se usijao: 'Nikad nisam vidio ovako velike, jesu nove?'

'Jesu li nove?', 'Nikad ih nisam vidio ovako velike', 'Odakle su one došle?', pitali su se mnogi nakon što se glumica i pjevačica Jennifer Lopez (55) u utorak pojavila na premijeri filma 'Office Romance' u New Yorku. U pripijenoj haljini s dubokim dekolteom ponovno je postala jedna od glavnih tema večeri.
Za izlazak pred fotografe odabrala je kreaciju modne kuće Miss Sohee koja je pratila liniju tijela.
| Foto: RALL
Za izlazak pred fotografe odabrala je kreaciju modne kuće Miss Sohee koja je pratila liniju tijela. |
Foto: RALL
Za izlazak pred fotografe odabrala je kreaciju modne kuće Miss Sohee koja je pratila liniju tijela.
| Foto: RALL
Haljina bez rukava bila je ukrašena cvjetnim detaljima, no najviše je pažnje privukao njezin odvažni izrez koji je u prvi plan stavio poprsje.
| Foto: PROFIMEDIA
Dok su joj jedni poručivali da izgleda fantastično, drugi nisu skrivali iznenađenje.
| Foto: PROFIMEDIA
No Jennifer te večeri nije privlačila poglede samo zbog haljine.
| Foto: instagram
Na premijeru je stigla s Brettom Goldsteinom, kolegom s kojim dijeli glavnu ulogu u romantičnoj komediji 'Office Romance'.
| Foto: instagram
Kemija između njih privukla je gotovo jednaku pozornost kao i sam film, pa su se ubrzo počela postavljati pitanja postoji li među njima nešto više od prijateljstva.
| Foto: instagram
Odgovor na ta nagađanja Lopez je dala bez puno okolišanja.
| Foto: instagram
- Nikada me ne vide s nekim ili kako radim s nekim, a da me ne povezuju s tom osobom - rekla je.
| Foto: NCYR
- Mislim da ako stojite pokraj nje, to se dogodi. Zato sam ja cijelo vrijeme stajao blizu - dodao je Goldstein.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto MARK BLINCH/REUTERS
Foto CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto MARK BLINCH/REUTERS
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram/Schreenshoot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Allison Dinner
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Foto RONDA CHURCHILL/REUTERS
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE