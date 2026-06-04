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SVI SU GLEDALI ISTO

J.Lo pokazala raskošne obline, internet se usijao: 'Nikad nisam vidio ovako velike, jesu nove?'

'Jesu li nove?', 'Nikad ih nisam vidio ovako velike', 'Odakle su one došle?', pitali su se mnogi nakon što se glumica i pjevačica Jennifer Lopez (55) u utorak pojavila na premijeri filma 'Office Romance' u New Yorku. U pripijenoj haljini s dubokim dekolteom ponovno je postala jedna od glavnih tema večeri.
New York Premiere Of Netflix's 'Office Romance'
Za izlazak pred fotografe odabrala je kreaciju modne kuće Miss Sohee koja je pratila liniju tijela. | Foto: RALL
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Za izlazak pred fotografe odabrala je kreaciju modne kuće Miss Sohee koja je pratila liniju tijela. | Foto: RALL
Komentari 3

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