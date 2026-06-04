SVI SU GLEDALI ISTO J.Lo pokazala raskošne obline, internet se usijao: 'Nikad nisam vidio ovako velike, jesu nove?'

'Jesu li nove?', 'Nikad ih nisam vidio ovako velike', 'Odakle su one došle?', pitali su se mnogi nakon što se glumica i pjevačica Jennifer Lopez (55) u utorak pojavila na premijeri filma 'Office Romance' u New Yorku. U pripijenoj haljini s dubokim dekolteom ponovno je postala jedna od glavnih tema večeri.