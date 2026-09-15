J.Lo pokazala svoju novu vilu vrijednu čak 18 milijuna dolara

Jennifer Lopez (57) na svom je Instagramu objavila niz fotografija iz svoje kuće iz snova vrijedne 18 milijuna dolara u Hidden Hillsu u Kaliforniji. Pjevačica je kuću s prostranim dvorištem kupila prošle godine nakon što se 2024. razišla sa suprugom Benom Affleckom.

Foto: Instagram/Jennifer Lopez

- Kada motivacijska ploča oživi - napisala je J.Lo ispod objave u kojoj se vidi klavir, dnevna soba sa ružičastim kaučem te detalji poput cvjetnog aranžmana i knjiga na kaminu. Po pisanju Daily Maila, Lopez je uselila u svibnju, nakon godine dana renovacija.

- Jennifer živi u svojoj novoj nekretnini i oduševljena je njome jer je poput njezine vlastite Barbie kuće iz snova. Djevojačka je i zabavna, u ružičastim i bijelim tonovima, vrlo ženstvena i privlačna. Presretna je zbog nje i uistinu živi svoju ‘sretnu fazu’, bez ikoga tko bi joj govorio što da radi ili kako da se ponaša. Slobodna je - kazao je izvor za Daily Mail. Kuća se nalazi u ekskluzivnoj četvrti Hidden Hills, u kojoj su joj susjede Kim Kardashian i Kylie Jenner.

Lopez je kuću površine oko 800 četvornih metara, kupila u veljači 2025. godine. Kuća inspirirana arhitekturom Nove Engleske nalazi se na zemljištu površine 2,5 hektara i potpuno je ograđena zbog privatnosti, dok visoka stabla uz stražnji dio imanja onemogućavaju poglede izvana. Glavna kuća ima pet spavaćih soba, osam kupaonica, luksuznu kuhinju i kinodvoranu. Tu su i gostinjska kuća, kuća uz bazen, bazen s hidromasažnom kadom te potpuno opremljeni sadržaji za konje, uključujući staju s pet boksova, prostoriju za opremu i privatnu jahaću arenu.

Foto: Instagram/Jennifer Lopez

Posljednje tri godine Lopez je živjela u golemoj vili vrijednoj 60 milijuna dolara u četvrti Bel Air u zapadnom Los Angelesu. Nakon razlaza, ona i Affleck teško su pronalazili kupca za kuću, koja ima gostinjsku kuću, teniski teren i infinity bazen, pa joj ju je nakon razvoda Affleck navodno poklonio. U travnju je Lopez ponovno ponudila kompleks na prodaju, ovaj put za 50 milijuna dolara. Nije poznato je li kuća u međuvremenu prodana.

Osim što je Lopez ponovno slobodna u ljubavnom smislu, njeni blizanci Max i Oskar, ranije poznat kao Emme, odlaze na fakultet, pa J.Lo u raskošnoj novoj vili ostaje živjeti sama.