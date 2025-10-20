J.Lo rekla da je nitko nije volio. Bivši odmah 'skočio': Molim? Ne glumi, varala si me i lagala!

Postoje priče koje nikad ne završe, samo mijenjaju ton. Jennifer Lopez možda već desetljećima pjeva o ljubavi, ali čini se da je za neke njezine bivše ta melodija i dalje preglasna. Nakon što je pjevačica u novom intervjuu izjavila kako je 'nijedan od njezinih partnera nikad nije istinski volio', prvi suprug Ojani Noa prozvao je Lopez zbog, kako kaže, laži, prevara i uloge žrtve kojom već godinama gradi svoj imidž.

- Prestani nas omalovažavati. Prestani mene prikazivati kao negativca s tom svojom ulogom žrtve. Problem nismo mi. Nisam ja. Problem si ti. Ti si ta koja nije mogla držati noge skupa. Voljeli su te više puta. Bila si udana četiri puta. Imala si bezbroj veza između toga. Imala si i dobrih odnosa… Mene, na primjer. Bio sam zaljubljen u tebe… - napisao je Ojani na Instagramu pa dodao:

Foto: Kay Blake

- Preselio sam se u drugu državu kako bih te podržao, štitio i brinuo o tebi. Ja sam divna, iskrena i odana osoba. Nikad ti nisam lagao, nikad se nisam loše ponašao, nikad te nisam prevario. Bio sam dobar prema tebi. Zapravo, bio sam previše dobar muškarac za tebe. Ti si odlučila lagati, varati me, i iako sam ostao uz tebe…

Lopez i Noa bili su u braku od 1997. do 1998., a sudeći prema njegovim riječima, povijest među njima još nije sasvim utihnula.

- Molila si me da brak ostane netaknut kako bi izbjegla loš publicitet. Ali ti si odabrala brzi put do karijere i slave, ne mane. Htjela si nastaviti varati i lagati. Reci istinu barem jednom… Trebala bi se sramiti - poručio je Ojani.

Foto: Instagram/Ojani Noa

Jennifer je, pak, u svojoj izjavi naglasila da je kroz sve svoje veze naučila da nije problem u njezinoj vrijednosti, nego u nesposobnosti drugih da je vole kako treba: 'Jednostavno to nemaju u sebi! Dali su mi sve što su imali - prstene, kuće, brakove, sve materijalno. Ali ljubav… to je nešto drugo.'

Pjevačica je također istaknula da je njezin razvod od glumca Bena Afflecka nakon dvije godine braka bio najbolja stvar koja joj se mogla dogoditi.

- Taj me razvod natjerao na duboko preispitivanje. Imala sam duhovnog mentora, terapeuta, bračnog terapeuta, osobnog trenera, čak i trenera za razumijevanje ovisnosti. Imala sam sve moguće pomoći. Rekla sam sebi: ‘Razumjet ću sve ovo, makar me to ubilo - objasnila je.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Ojani je i ranije tvrdio da je on bio 'pionir' u njezinu životu, onaj koji ju je volio dok još nije bila 'J.Lo'.

- Bio sam tamo na početku njezine karijere, podržavao je, nosio se s njezinim tjeskobama i nesigurnostima. Bio sam jako dobar muž, jer vjerujem u brak. Kad smo se rastali, bio sam slomljen. Osjećao sam da, kad je postigla što je htjela, više joj nisam bio potreban. Uložio sam puno vremena i truda u ljubav prema njoj, ali kad si s nekim, morate provoditi kvalitetno vrijeme zajedno, a ne stalno misliti o kamerama - rekao je.

Foto: Ik Aldama

Otkrio je da je on bio taj koji je odlučio okončati brak, a nekoliko dana kasnije primio je papire za razvod. Navodno je nakon razvoda u siječnju 1998. godine primio odštetu od 50.000 dolara.

- Nikada nisam pogledao drugu ženu dok sam bio s Jennifer, ali osjećao sam se kao da me prikazuju kao lošeg tipa. Njezini ljudi željeli su da ona ispadne u najboljem svjetlu jer su izlazili film i album i nisu htjeli loš publicitet. Ispalo je kao da ja nisam želio biti s njom, a bilo je upravo suprotno - zaključio je tad Ojani Noa.