Obavijesti

Show

Komentari 0
'KRALJICA' PREKIDA

J. Lo o ljubavi: Mislim da me nikad nitko nije zaista volio

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
J. Lo o ljubavi: Mislim da me nikad nitko nije zaista volio
Foto: KGC-213/mpiIS

S Benom Affleckom bila je dvaput, a ljubila je plesače, konobara... Najduža veza, odnosno brak bio je onaj s Marcom Anthonyjem s kojim je dobila blizance

Glumica i glazbenica Jennifer Lopez (56) je u intervjuu s Howardom Sternom priznala da, iako je iza nje nekoliko veza i brakova - misli kako nikada nije iskreno bila voljena.

- Voljela sam, ali nisam bila voljena. Nije stvar u tome da nisam bila vrijedna ljubavi, već u tome da moji partneri nisu bili sposobni voljeti. Oni to nisu imali u sebi. Oni su dali sve od sebe, svaki put. Prstenje, kuće, brak... Ali to nije bilo to, stalno je nešto nedostajalo - rekla je J. Lo.

Spektakularna no? Met Gale uz službeni dress code Garden of Time
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Osvrnula se i na svoj posljednji razvod.

OZBILJAN RAZGOVOR Jennifer Lopez iskreno o odnosu s djecom: 'Nakon toga, shvatila sam da moram više biti s njima'
Jennifer Lopez iskreno o odnosu s djecom: 'Nakon toga, shvatila sam da moram više biti s njima'

- To je bila najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi. Tada sam o sebi naučila sve. Unajmila sam terapeuta, duhovnog mentora, trenera... Rekla sam si da ću sada proći kroz ovo do kraja, makar me ubilo - objasnila je.

Jennifer je bila u braku četiri puta, šest puta se zaručila i imala je osam veza. U prvi brak uplovila je s kubanskim konobarom Ojanijem Noom nakon kratke i burne veze. Razveli su se nakon godinu dana.

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez split
Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Dvije godine bila je u vezi s Puff Daddyjem, a nakon toga bila je s plesačem Chrisom Juddom. On je bio njen plesač, a brak je potrajao također godinu dana.

DAN BEZ GRUDNJAKA FOTO Ove slavne dame ne vole nositi grudnjake: Često nose 'gole haljine' i pokažu previše...
FOTO Ove slavne dame ne vole nositi grudnjake: Često nose 'gole haljine' i pokažu previše...

S Benom Affleckom bila je u vezi manje od godinu dana prije nego što je glumac kleknuo pred nju. Nekoliko mjeseci prije ceremonije, vjenčanje je otkazano. Bili su zajedno dvije godine. U lipnju se udala za pjevača Marca Anthonyja 2004., a četiri godine kasnije dobili su blizance Emmu i Maximiliana. Sve je išlo po planu, ali ipak je uslijedio razvod 2011. godine. No ostali su u dobrim odnosima.

FILE PHOTO: Premiere for the film "This Is Me... Now: A Love Story" in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Kasnije je ljubila 17 godina mlađeg plesača Caspera. Veza je trajala tri godine. Nakon njegova je godinu dana solirala pa je upoznala sportaša Alexa Rodrigueza. Trebali su se vjenčati 2020. godine, no planove im je pomrsila korona. Ipak, ni ljubav nije potrajala te su se i oni razišli. Nakon tog prekida, šuškalo se da se pomirila sa svojom 'starom' ljubavi, Benom Affleckom. I oni su zaista obnovili romansu te se i oženili 2022. godine. No razveli su se nešto manje od dvije godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prve eliminacije sezone u Životu na vagi! 'Zvone je okrenuo leđa timu čim je postao individualac'
BIT ĆE I POVRIJEĐENIH OSJEĆAJA

Prve eliminacije sezone u Životu na vagi! 'Zvone je okrenuo leđa timu čim je postao individualac'

Napetost raste i prije samog vaganja. Nena je u ovom tjednu osvojila nagradu - balon koji, kad ga napuni vodom, donosi prednost na vagi, a Zvone može poništiti jedan glas u eliminacijskom glasanju
FOTO Kolinda blistala u zelenom outfitu, a svi gledali u njezine cipele! Evo kako se mijenjala...
KAD BIVŠA PREDSJEDNICA ZAKORAČI

FOTO Kolinda blistala u zelenom outfitu, a svi gledali u njezine cipele! Evo kako se mijenjala...

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sudjelovala je na Svjetskom samitu o zdravlju koji se održao u Berlinu. Kolinda je poznata po elegantnim odijelima, i ovoga puta se istaknula efektnim 'outfitom'
FOTO Kakva transformacija! Evo kako kandidati iz Života na vagi izgledaju nakon 'make-overa'
SKINULI KILE, SREDILI SE...

FOTO Kakva transformacija! Evo kako kandidati iz Života na vagi izgledaju nakon 'make-overa'

Više ne igraju u timovima, već sami za sebe i približavaju se velikom finalu. No, kako im svaki dan ne bi prolazio samo u treninzima, kandidati iz Života na vagi su išli i na make-over - neki su se ošišali, neki obrijali, djevojke su se našminkale, a svaki od njih ostao je iznenađen kada se vidio u ogledalo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025