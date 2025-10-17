J. Lo o ljubavi: Mislim da me nikad nitko nije zaista volio

Glumica i glazbenica Jennifer Lopez (56) je u intervjuu s Howardom Sternom priznala da, iako je iza nje nekoliko veza i brakova - misli kako nikada nije iskreno bila voljena.

- Voljela sam, ali nisam bila voljena. Nije stvar u tome da nisam bila vrijedna ljubavi, već u tome da moji partneri nisu bili sposobni voljeti. Oni to nisu imali u sebi. Oni su dali sve od sebe, svaki put. Prstenje, kuće, brak... Ali to nije bilo to, stalno je nešto nedostajalo - rekla je J. Lo.

Osvrnula se i na svoj posljednji razvod.

- To je bila najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi. Tada sam o sebi naučila sve. Unajmila sam terapeuta, duhovnog mentora, trenera... Rekla sam si da ću sada proći kroz ovo do kraja, makar me ubilo - objasnila je.

Jennifer je bila u braku četiri puta, šest puta se zaručila i imala je osam veza. U prvi brak uplovila je s kubanskim konobarom Ojanijem Noom nakon kratke i burne veze. Razveli su se nakon godinu dana.

Dvije godine bila je u vezi s Puff Daddyjem, a nakon toga bila je s plesačem Chrisom Juddom. On je bio njen plesač, a brak je potrajao također godinu dana.

S Benom Affleckom bila je u vezi manje od godinu dana prije nego što je glumac kleknuo pred nju. Nekoliko mjeseci prije ceremonije, vjenčanje je otkazano. Bili su zajedno dvije godine. U lipnju se udala za pjevača Marca Anthonyja 2004., a četiri godine kasnije dobili su blizance Emmu i Maximiliana. Sve je išlo po planu, ali ipak je uslijedio razvod 2011. godine. No ostali su u dobrim odnosima.

Kasnije je ljubila 17 godina mlađeg plesača Caspera. Veza je trajala tri godine. Nakon njegova je godinu dana solirala pa je upoznala sportaša Alexa Rodrigueza. Trebali su se vjenčati 2020. godine, no planove im je pomrsila korona. Ipak, ni ljubav nije potrajala te su se i oni razišli. Nakon tog prekida, šuškalo se da se pomirila sa svojom 'starom' ljubavi, Benom Affleckom. I oni su zaista obnovili romansu te se i oženili 2022. godine. No razveli su se nešto manje od dvije godine.