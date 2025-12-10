J. Lo snimala kozmetiku pa je otkrila luksuz u svojoj vili

Jennifer Lopez je privukla pažnju javnosti, ali ovaj put nije riječ ni o pjesmi ni o filmu. Dok je snimala kratak video za svoje kozmetičke proizvode, slučajno je otkrila kako izgleda dnevni boravak u njezinoj raskošnoj vili u Bel-Airu.

Iako je video bio kratak, fanovi su odmah primijetili svaki detalj. U kadru se isticao impozantan luster u obliku palme, veliki drveni blagovaonski stol sa zelenim stolicama, elegantna antikna komoda, moderan kamin i svijetli drveni podovi. Sve skupa izgleda glamurozno, udobno i estetično.

Foto: Instagram

No njezina kuća je sve samo ne obična. Ima 12 spavaćih soba, čak 24 kupaonice, veliki bazen vrijedan 150.000 dolara i cijeli sportski kompleks u dvorištu. Tu su i privatni salon, kino, masažna soba, sauna, pa čak i garaža za 12 automobila. Ukratko - pravi mali luksuzni resort.

No toliko luksuza nosi i veliku cijenu. Skupo je održavanje, a mnogo košta i osiguranje od požara, što je u tom području veliki problem.

Jennifer je kuću stavila na prodaju. Prvo ju je nudila za oko 68 milijuna dolara, ali sada je cijena spuštena na oko 52 milijuna. Nakon novih snimaka interijera, zanimanje javnosti ponovno je poraslo, ali ostaje pitanje tko će se odlučiti na tako masovnu investiciju.