'Ja držim lonac, ti drži malog!: 'Drama' na obiteljskoj plovidbi pjevačice Marije Šerifović

Marija Šerifović uživa u ljetnom odmoru sa sinom Mariom i mamom Vericom obilazeći hrvatske otoke na unajmljenoj jedrilici. No, u jednom trenutku, između Brača i Hvara, baš dok je mama Verica spremala ručak u kuhinji, bura je podigla valove i zaljuljala jedrilicu. Stvari su počele letjeti po kuhinji, što je mamu Vericu malo uznemirilo. Pjevačica je u tom trenutku ušla u kabinu i našalila se s mamom.

- Ima li prpe, baba? - pita pjevačica svoju mamu u videu koji je objavila na svom YouTube kanalu.

- Pa ja držim lonac, da dijete ima što jesti. Joj, Mirjana, drži ga - odgovara Verica misleći na unuka Marija. Pjevačica je snimala cijelo putovanje po crnogorskom primorju, a zatim i hvatskom. Uživajući u ljetovanju, maleni Mario se uspio i ozlijediti u igri, pa su u Crnoj Gori završili u bolnici na rentgenu.

- Ko hoće, može čestitati, ali sve je u redu - kaže pjevačica u videu dok istovremeno opominje sina da prestane skakati kako se opet ne bi ozlijedio. Marija je sina dobila uz pomoć surogat majke, a jednom prilikom je rekla kako mu je otac 'strašan dasa', no njegov identitet ne smije otkriti.