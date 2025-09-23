Obavijesti

ČEMU ZAPRAVO NAGINJE?

Marija Šerifović šokirala fanove objavama o odgoju djece: Batina je izašla iz raja, nego šta

Piše Dora Pek,
Marija Šerifović šokirala fanove objavama o odgoju djece: Batina je izašla iz raja, nego šta
Foto: Instagram

Pjevačica, koja je krajem prošle godine postala mama sinu Mariju, pratitelje je pitala jedno od najprovokativnijih roditeljskih pitanja: 'Je li batina iz raja izašla?'

Marija Šerifović ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Nakon što je krajem prošle godine postala majka sina Marija, pjevačica je na Instagramu otvorila jednu od najosjetljivijih tema, odgoj djece.

- Hajmo, jedna, za početak tjedna lagano balkansko-roditeljska anketa: Da li je batina iz raja izašla? - upitala je Šerifović svoje  pratitelje.

Foto: Instagram/

Rezultati su mnoge šokirali. Čak 68 posto ljudi reklo je da jest, a samo 32 posto smatra da djecu nikad ne treba udariti. Time je Marija pokrenula lavinu komentara o starim, patrijarhalnim pravilima odgoja i o tome koliko su ona i danas prisutna.

Foto: Instagram

Ubrzo je podijelila i video pod nazivom 'Nepopularna psihologija: ljubav, odgoj, čvrsta ruka i karakter', u kojem se, između ostalog, tvrdi da se danas previše naglašavaju dječja prava, a da su roditeljski autoritet i uloga oca oslabili.

Zbog ovih objava mnogi su zaključili da Marija svog sina odgaja po 'balkanskim pravilima', što je mnoge iznenadilo. Pogotovo jer je nakon rođenja djeteta, koje joj je rodila surogat-majka u Los Angelesu, govorila suprotno, da će učiniti sve kako njezin sin ne bi odrastao u okruženju kakvo je na Balkanu.

- Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovdje sve pogrešno - izjavila je tad.

Zagreb: Koncert Marije Šerifović u KD Lisinski
Zagreb: Koncert Marije Šerifović u KD Lisinski | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

