\u010cesto objavljuje provokativna videa. U \u0161tiklama je vje\u017ebala na pokretnoj traci za tr\u010danje u teretani \u0161to predstavlja, kako ka\u017ee, ponovno bu\u0111enje tijela nakon korone. U cipelama na petu vozi i traktor, \u010dak se i kupa u moru u njima. Olja i sa skupocjenom torbicom kupuje ribu na pe\u0161kariji te pozira u mesnici. Inspiracija za taj performans joj nije bila Lady GaGa, koja je svojedobno nosila haljinu od komada mesa, nego \u201cizlazak iz korona krize kad se jedna maca na pe\u0161kariji ogrebla o ribu\u201d. Svaki video ili fotografija imaju svoju pri\u010du.

- \u010cini mi se da ljudi postali zatvoreniji, manje emotivni. Od problema su se zatvorili jedan prema drugom, kad ti treba pomo\u0107 nikoga nema. Ljudi su u strahu i od te ugro\u017eenosti postaju grubi jedan prema drugom. Potrebno nam je vi\u0161e senzibiliteta i moramo pomagati jedan drugome te se podr\u017eavati i ne biti licemjerni, nego biti ljudi. To je moja poruka, da ne smijemo biti kao \u017eivotinje, iako i na njih treba gledati kao na \u017eiva bi\u0107a. Svi smo jednaki, od krvi i mesa. Ja obje\u0161ena na jednu kravu predstavlja to da nema razlike izme\u0111u ljudskih bi\u0107a \u2013 obja\u0161njava performans u mesnici.

Pro\u0161le je godine Olja odjenula na\u0161eg stilista i dru\u0161tvenog kroni\u010dara Nevena Ciganovi\u0107a za porno sajam. Reakcije su bile izvrsne.

- Volim dirati i ulaziti u neke stvari koje su tabu. Volim provocirati s ne\u010dim \u0161to je opasno. Do\u0111e mi na momente da se tako postavim \u2013 govori Olja, koja je nedavno odr\u017eala performans u kojem je nosila odoru sli\u010dnu onoj \u010dasne sestre, dok su manekenke nosile sado-mazo kostime.

- \u010cesto koketiram sa stylingom \u010dasne jer mislim da je to vrlo \u0161iroka tema u Hrvatskoj - ka\u017ee nam Olja, koja je nedavno, u stilu Borne Raji\u0107, samo u mudantama \u0161etala gradom.

Splitska modna dizajnerica, performerica i akademska slikarica, ina\u010de vlasnica brenda Skandal tako se gole guze u\u0161etala u banku dignuti kredit za stan, no nisu je pustili unutra.

- Rekli su mi da sam zaboravila odjenuti suknju. Kako i na koji na\u010din dobiti kredit u Hrvatskoj? \u0160to sve \u010dovjek mora napraviti da dobije jedan kredit? Ovo je mo\u017eda jedan moj poku\u0161aj da isprovociram bankare pa mo\u017eda to uspije s obzirom na to da ga na drugi na\u010din ne mogu dobiti \u2013 ka\u017ee Olja, koja se divi Borni Raji\u0107.

- Meni je ona predobra, jako mi se svi\u0111a. Mislim da je vrlo inspirativna, hrabra i druga\u010dija. To \u0161to radi te\u0161ko se mo\u017ee uop\u0107e razumjeti kod nas - zavr\u0161ava Olja.

Ja sam Olja Einfalt Mihovilović, vampirica sam iz 14. stoljeća...

Ugrize me vampir i ja postanem jedan, priča nam splitska dizajnerica i performerica, koja inspiraciju traži u provokaciji. Prošle je godine odjenula Nevena Ciganovića za porno sajam, a divi se Borni Rajić.

<p>Pošto radim sve nešto drugačije, hrabro, neobično, možda nekad i preseksi, ljudi znaju komentirati je li to primjereno za moje godine, priča nam to na početku razgovora splitska performerica i dizajnerica <strong>Olja Einfalt Mihovilović</strong>.</p><p>- Ljudi upisuju fakultete sa 60 godina. Osjetila sam potrebu da kažem da moje godine nisu bitne pa sam napravila video u kojemu me ugrize vampir i sama postajem jedan. Rođena sam u 14. stoljeću. Godine nisu granica i smetnja meni samoj i drugima. Život je jedan - kaže nam Olja, koja na društvenim mrežama ima desetke tisuće pratitelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Često objavljuje provokativna videa. U štiklama je vježbala na pokretnoj traci za trčanje u teretani što predstavlja, kako kaže, ponovno buđenje tijela nakon korone. U cipelama na petu vozi i traktor, čak se i kupa u moru u njima. Olja i sa skupocjenom torbicom kupuje ribu na peškariji te pozira u mesnici. Inspiracija za taj performans joj nije bila Lady GaGa, koja je svojedobno nosila haljinu od komada mesa, nego “izlazak iz korona krize kad se jedna maca na peškariji ogrebla o ribu”. Svaki video ili fotografija imaju svoju priču.</p><p>- Čini mi se da ljudi postali zatvoreniji, manje emotivni. Od problema su se zatvorili jedan prema drugom, kad ti treba pomoć nikoga nema. Ljudi su u strahu i od te ugroženosti postaju grubi jedan prema drugom. Potrebno nam je više senzibiliteta i moramo pomagati jedan drugome te se podržavati i ne biti licemjerni, nego biti ljudi. To je moja poruka, da ne smijemo biti kao životinje, iako i na njih treba gledati kao na živa bića. Svi smo jednaki, od krvi i mesa. Ja obješena na jednu kravu predstavlja to da nema razlike između ljudskih bića – objašnjava performans u mesnici.</p><p>Prošle je godine Olja odjenula našeg stilista i društvenog kroničara <strong>Nevena Ciganovića </strong>za porno sajam. Reakcije su bile izvrsne.</p><p>- Volim dirati i ulaziti u neke stvari koje su tabu. Volim provocirati s nečim što je opasno. Dođe mi na momente da se tako postavim – govori Olja, koja je nedavno održala performans u kojem je nosila odoru sličnu onoj časne sestre, dok su manekenke nosile sado-mazo kostime.</p><p>- Često koketiram sa stylingom časne jer mislim da je to vrlo široka tema u Hrvatskoj - kaže nam Olja, koja je nedavno, u stilu Borne Rajić, samo u mudantama šetala gradom.</p><p>Splitska modna dizajnerica, performerica i akademska slikarica, inače vlasnica brenda Skandal tako se gole guze ušetala u banku dignuti kredit za stan, no nisu je pustili unutra.</p><p>- Rekli su mi da sam zaboravila odjenuti suknju. Kako i na koji način dobiti kredit u Hrvatskoj? Što sve čovjek mora napraviti da dobije jedan kredit? Ovo je možda jedan moj pokušaj da isprovociram bankare pa možda to uspije s obzirom na to da ga na drugi način ne mogu dobiti – kaže Olja, koja se divi Borni Rajić.</p><p>- Meni je ona predobra, jako mi se sviđa. Mislim da je vrlo inspirativna, hrabra i drugačija. To što radi teško se može uopće razumjeti kod nas - završava Olja.</p>