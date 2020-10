Jabuka: 'To su interesi moćnika' Grad: 'Ne gasimo klub, dobit će ga tko ponudi najbolje uvjete'

Iz ureda gradonačelnika demantiraju kako kultni zagrebački klub gase. Tvrde da će ga ostaviti mladima, no prije žele iseliti sadašnju udrugu te raspisati javni natječaj. Scenarij kakav smo vidjeli i u slučaju kina Europe.

<p>Općinski Građanski sud u Zagrebu donio je 15. rujna 2020. rješenje o ovrsi Grada Zagreba kao ovršitelja, nad Glazbeno scenskim klubom Jabukom kao ovršenikom. Provedba rješenja je određena za dan 20. listopada 2020. u 10 sati. Pojednostavljeno rečeno, toga dana određena je deložacija i zatvaranje najstarijeg zagrebačkog kluba, pedesetdvogodišnje Jabuke. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kako se navodi u sudskoj odluci, udruga GSK Jabuka sama je predložila pokretanje stečaja navodeći da je rješenjem zagrebačkih vlasti krajem 2017. utvrđen njezin prestanak djelatnosti. No, u postupku likvidacije udruge utvrđeno je da je ona vlasnik 1/11 poslovnog udjela u Glazbenom klubu Jabuka, koji je iz ranijih razdoblja imao zadržanu dobit od nešto manje od 350.000 kuna. Utvrđeno je i da taj udjel nije dovoljan za podmirenje dugova GSK Jabuke od koje je Grad Zagreb potraživao više od 140.000 kuna na temelju 'naknade za korištenje prostora na Jabukovcu 28 bez valjanog pravnog osnova'.</p><p>'Kako bi u tome uspio i konačno zatvorio Jabuku, Grad Zagreb je samoinicijativno kao likvidatora udruge GSK Jabuka imenovao odvjetnički ured 'Krsnik i partneri'. Poznato je da navedeno odvjetničko društvo zastupa Grad Zagreb i njegove istaknute pojedince u mnogim sporovima pa se ovdje u najmanju ruku radi o sukobu interesa, a i o možebitnom kaznenom djelu', javlja <strong>Marin Viduka Stiv</strong>, voditelj kluba. </p><p>S druge pak strane, u službenom priopćenju iz ureda gradonačelnika to demantiraju. </p><p>- <em>Ponukani brojnim medijskim napisima u kojima se iznose neistine temeljene na stavovima sadašnjih, bespravnih korisnika gradskog poslovnog prostora na adresi Jabukovac 28 - Glazbeno scenski klub Jabuka, dužni smo, zbog interesa javnosti iznijeti činjenice:</em></p><p><em>Grad Zagreb i Glazbeno scenski klub Jabuka sklopili su dana 20. lipnja 2001. Ugovor o privremenom korištenju prostora na adresi Jabukovac 28, površine 147,08 m², na vrijeme od godinu dana. Nakon višegodišnjeg pokušaja reguliranja odnosa obzirom na istek ugovorenog roka korištenja, pokrenut je postupak iseljenja 2015., ali je i nakon toga s predstavnicima korisnika održano niz sastanaka na kojima im je Grad Zagreb nudio rješavanje zakupnog odnosa. Međutim, korisnici nisu bili spremni prihvatiti niti jedan prijedlog Grada Zagreba pa je sudski postupak radi iseljenja nastavljen. Po ishođenju pravomoćne i ovršne presude pokrenut je ovršni postupak radi iseljenja u kojem je doneseno pravomoćno rješenje o ovrsi i po sudu određen dan deložacije.</em></p><p><em>Smatramo potrebnim istaknuti da udruga nije u likvidaciji, već je nad udrugom proveden stečajni postupak, koji postupak je otvoren rješenjem suda, koji je imenovao i stečajnog upravitelja. Do stečaja nije došlo zbog radnji trećih osoba, već isključivo iz razloga jer udruga nije poslovala u skladu sa zakonom, nije održavala godišnje skupštine, nikada nije imala niti jedan otvoren račun, niti je plaćala preuzete obveze. Na današnji dan dug prema Gradu Zagrebu s osnova korištenja prostora Jabukovac 28 iznosi gotovo pola milijuna kuna te se ovim putem, iseljenjem stečajnog dužnika, nekretnina vadi iz stečajnog postupka upravo s namjerom da se osigura nastavak kulturne djelatnosti u prostoru. Dakle, Grad Zagreb nema namjeru zatvarati Jabuku, već iseliti udrugu u stečaju, raspisati javni natječaj i osigurati nastavak iste kulturne djelatnosti.</em></p><p><em>Sve navedeno u ovom priopćenju su javno dostupne i provjerljive činjenice, a sve ostalo su zlonamjerne objede trećih osoba koje su godinama koristile poziciju udruge radi ostvarenja osobne koristi. Spinovi i pokušaji da se kultni zagrebački klub poistovjeti s onima koji godinama bespravno koriste gradski prostor, koji unatoč pokušajima Grada da se međusobni odnosi urede na zakonski utemeljen i partnerski način nisu za to pokazivali pravi interes, irelevantni su jer iza njih ne stoje činjenice.</em></p><p><em>Vraćanjem Jabuke mladima 2001. Grad i Gradonačelnik Bandić pokazali su što je prioritet, uostalom kao i u slučaju spašavanja od tajkunizacije kultnih zagrebačkih kina među kojima je i kino Europa. Načela su ista: Jabuka se ne gasi, prostor ostaje namijenjen mladima i za mlade, a njime će upravljati oni koji će na javnom nadmetanju dati najbolje uvjete i najbolji program, koji će za razliku od dosadašnje prakse, u partnerstvu s Gradom i u interesu mladih i kulture mladih taj prostor voditi prema dogovorenim uvjetima, transparentno i na zakonit način</em> - stoji u priopćenju. </p><p>Viduka je pak dodao kako Grad Zagreb predvođen likvidatorima, odvjetničkim društvom 'Krsnik i partneri' zapravo rukovodi svim pravnim procesima u ime Jabuke, a čiji je cilj zatvaranje kluba.</p><p>- Članovi udruge GSK Jabuka podigli su tužbu na Upravnom sudu u Zagrebu, čiji se pravorijek još čeka. Pored toga, Općinski Građanski sud u Zagrebu je u slučaju Jabuke napravio presedan ili u najmanju ruku propust, jer je rješenje o ovrsi određeno prema nepravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Zagrebu, a i u vrijeme kada se zbog odluke Vlade RH zbog pandemije virusa COVID 19 nisu smjela donositi rješenja o ovrsi, na što smo ih i upozorili i tražili da se poništi navedena odluka - javlja voditelj kluba. </p><p>Podsjetimo, Jabuka je otvorena 1968., a prvi puta je zatvorena 1998. temeljem rješenja Grada Zagreba.</p><p>- Nedugo nakon što je u susjedstvu dovršena vila koja služi za iznajmljivanje raznim moćnicima. Međutim, 2001. godine Jabuka je dobila spor na Upravnom sudu i ponovno je otvorena, a na otvaranju je bio i sam gradonačelnik, Milan Bandić. Poznato je da su novi problemi i zahtjevi za iseljenje od strane Grada Zagreba počeli 2015., kada se u spomenutu vilu preko puta kluba uselila rezidencija ruskog Veleposlanika čiji mandat upravo ističe. Podsjećamo, i kako je Putin prije dvije godine osobno odlikovao našeg gradonačelnika odlikovanjem Red prijateljstva pa to prijateljstvo valja i opravdati. Nadamo se da će Općinski sud u Zagrebu uvažiti naš prijedlog i ukinuti ovrhu nad Jabukom - kaže Viduka.</p><p>U protivnom, najstariji zagrebački klub će se zauvijek ugasiti u utorak, 20.10. u 10 sati. </p><p>- Želimo još naglasiti da Jabuka cijelo ovo vrijeme radi poštujući sve epidemiološke mjere nadležnih stožera, pa sada radimo samo do ponoći, kako smo to zadnji puta radili davne 1986. godine. Nadamo se pravdi i razumu. Ničija nije dovijeka - kaže. </p>