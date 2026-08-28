Jack Black iza sebe ima sjajnu glumačku i glazbenu karijeru, a znate li kako se zapravo zove?

Američki glumac, komičar i glazbenik Jack Black, punim imenom Thomas Jacob Black, rođen je 28. kolovoza 1969. godine u Santa Monici u Kaliforniji. Zahvaljujući osebujnom humoru, nevjerojatnoj energiji i sposobnosti da podjednako uvjerljivo bude filmska zvijezda i rock-glazbenik, tijekom karijere izgradio je status jednog od najprepoznatljivijih komičara svoje generacije.

Black je studirao na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu (UCLA), gdje se priključio glumačkoj družini The Actors' Gang, koju je osnovao glumac i redatelj Tim Robbins. Upravo mu je ta povezanost pomogla na početku profesionalne karijere. Na filmu je debitirao početkom devedesetih, a jednu od prvih zapaženijih uloga ostvario je u Robbinsovoj političkoj satiri "Bob Roberts" iz 1992. godine, u kojoj je utjelovio fanatičnog pristašu naslovnog političara.

Tijekom devedesetih Black je postupno gradio karijeru nizom manjih filmskih uloga. Pojavljivao se u naslovima "Waterworld", "Dead Man Walking", "The Cable Guy", "Mars Attacks!", "The Jackal", "Enemy of the State" i "Cradle Will Rock". Iako tada još nije bio velika holivudska zvijezda, njegove su kratke pojave često privlačile pozornost zbog osebujne kombinacije komedije, sarkazma i eksplozivne energije. Posebno važan trenutak dogodio se 2000. godine s filmom "High Fidelity", ekranizacijom romana Nicka Hornbyja. Black je glumio Barryja, pretencioznog, glasnog i nemilosrdno zajedljivog zaposlenika trgovine ploča. Iako je imao sporednu ulogu uz Johna Cusacka, njegova izvedba postala je jedan od najupečatljivijih dijelova filma i otvorila mu vrata prema znatno većim projektima.

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Ubrzo je dobio glavnu ulogu uz Gwyneth Paltrow u romantičnoj komediji "Shallow Hal" iz 2001., a godinu poslije pojavio se u komediji "Orange County". Pravi veliki uspjeh, međutim, stigao je 2003. godine sa "School of Rock". U ulozi Deweyja Finna, neuspješnog rock-glazbenika koji se predstavlja kao zamjenski učitelj i od svojih učenika stvara rock-sastav, Black je pronašao idealnu kombinaciju svojih glumačkih, komičarskih i glazbenih sposobnosti. Uloga mu je donijela i nominaciju za Zlatni globus.

Nakon toga njegova je popularnost nastavila rasti. Godine 2005. pojavio se u remakeu "King Konga" redatelja Petera Jacksona, a 2006. preuzeo je glavnu ulogu u komediji "Nacho Libre", u kojoj je glumio samostanskog kuhara koji sanja o karijeri profesionalnog hrvača. Veliki dio Blackove popularnosti povezan je i s animiranim serijalom "Kung Fu Panda", u kojem je posudio glas simpatično nespretnom, ali upornom pandi Pou. Prvi film iz 2008. postao je veliki međunarodni hit i prerastao u uspješnu franšizu. Tijekom promocije filma na Filmskom festivalu u Cannesu iste godine Black je izazvao i neočekivanu medijsku senzaciju kada je tijekom zajedničkog intervjua slučajno otkrio da njegova kolegica Angelina Jolie očekuje blizance.

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Black je 2008. godine nastupio i u komediji "Tropic Thunder" uz Bena Stillera i Roberta Downeyja Jr.-a, dok je godinu poslije s Michaelom Cerom predvodio komediju "Year One". Njegov karakteristični glas pronašao je svoje mjesto i u svijetu videoigara, među kojima se posebno ističe "Brütal Legend". U godinama koje su slijedile pojavio se u filmovima "Gulliver's Travels", "Bernie", "The Muppets" i "Sex Tape".

Noviju generaciju publike osvojio je 2015. godine filmom "Goosebumps", nastalim prema popularnim dječjim horor-knjigama R. L. Stinea. Još veći komercijalni uspjeh stigao je s pustolovnom komedijom "Jumanji: Welcome to the Jungle" iz 2017., u kojoj je glumio uz Dwaynea Johnsona, Kevina Harta i Karen Gillan. Godine 2018. pojavio se i u filmu Gusa Van Santa "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", kao i u fantastičnoj obiteljskoj pustolovini "The House with a Clock in Its Walls".

Tenacious D, druga polovica priče o Jacku Blacku

Jacka Blacka teško je promatrati samo kao glumca. Glazba je gotovo jednako važan dio njegova profesionalnog identiteta. S prijateljem i glumcem Kyleom Gassom 1994. godine osnovao je Tenacious D, komični rock-duo koji spaja ozbiljno glazbeno umijeće s parodijom rock-kulture i namjerno pretjeranom slikom samih sebe kao "najvećeg benda na svijetu".

Tenacious D je krajem devedesetih dobio vlastitu televizijsku seriju na HBO-u, a 2001. objavljen je istoimeni debitantski album. Na njemu je kao bubnjar sudjelovao i Dave Grohl, nekadašnji član Nirvane i frontmen Foo Fightersa.

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Drugi album "The Pick of Destiny" iz 2006. poslužio je kao glazbena podloga istoimenom filmu. Iako film u kinima nije ostvario očekivani komercijalni rezultat, s vremenom je stekao kultni status među obožavateljima benda. Tenacious D vratio se 2012. albumom "Rize of the Fenix", koji je bio nominiran za Grammy u kategoriji najboljeg komičnog albuma.

Veliko priznanje stiglo je 2015. godine, kada su Jack Black i Kyle Gass osvojili Grammy za najbolju metal izvedbu zahvaljujući svojoj obradi pjesme "The Last in Line" Ronnieja Jamesa Dija.

Black i Gass poslije su napravili i animirani projekt "Tenacious D in Post-Apocalypto", a pjesme iz projekta objavljene su na albumu "Post-Apocalypto" 2018. godine. Prije dvije godine bend se razišao zbog nespretnog komentara na pozornici u Sydneyju, no prije nekoliko mjeseci komentirali su da je odnos među njima dobar.

- Riješili smo sve. Bend je poput braka, a s time idu svađe i mirenja. Moraš ponekad prihvatiti kakav je tvoj partner. Tenacious D će se vratiti, ne brinite - rekao je Kyle Gass za Rolling Stone.

Iza izrazito glasne i ekscentrične javne persone Jack Black vodi znatno mirniji obiteljski život. Sa suprugom Tanyom Haden, umjetnicom i glazbenicom, dobio je dvojicu sinova. Njihov prvi sin Samuel rođen je 2006., a drugi, Thomas David, 2008. godine.