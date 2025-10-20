Jack White se pridružuje listi headlinera jubilarnog INmusica

Jack White jedan je od najutjecajnijih glazbenika današnjice i istinski rock vizionar 21. stoljeća. Svjetsku slavu stekao je kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, benda koji je upravo početkom ove godine uvršten u Rock and Roll Hall of Fame, a s kojim je predvodio globalni preporod garažnog rocka. Uz The White Stripes, White je ostvario zapažen uspjeh i s bendovima The Raconteurs i The Dead Weather, a nakon razlaza od Meg White započeo je iznimno uspješnu samostalnu karijeru.

Njegov debitantski solo album “Blunderbuss” (2012.) oduševio je kritiku i pokazao njegovu nevjerojatnu kreativnu širinu, dok je “Lazaretto” (2014.) debitirao na prvom mjestu Billboardove ljestvice 200 i oborio rekord u prodaji vinila otkako je SoundScan 1991. godine počeo pratiti prodaju.

Eksperimentalnim albumom “Boarding House Reach” (2018.) White je uspješno spojio rock, funk i elektroniku, a albumi “Fear of the Dawn” i “Entering Heaven Alive” iz 2022. godine potvrdili su njegovu neiscrpnu znatiželju i sposobnost neprestanog pomicanja granica vlastitog svjetski prepoznatljivog zvuka.

Svojim najnovijim albumom “No Name” (2024.) Jack White se vraća sirovoj energiji i izvornim impulsima koji su ga i proslavili, donoseći 42 minute eksplozivnog blues punka. Kao osnivač izdavačke kuće Third Man Records, izgradio je jedinstveni kreativni svemir – diskografsku kuću, koncertni prostor i kreativno središte koje slavi analogni zvuk i vinilnu kulturu.

Ovaj dobitnik vrtoglavih 12 Grammyja, suradnik brojnih glazbenih legendi i nepokolebljivi zagovornik analognog pristupa, danas zauzima mjesto među najinovativnijim autorima i producentima svjetske rock scene. Svoj prvi samostalni nastup pred hrvatskom publikom Jack White održat će kao headliner 18. izdanja INmusic festivala, koji će se održati na zagrebačkom Jarunu od 22. do 24. lipnja 2026. godine. Njegov nastup bit će jedan od vrhunaca proslave 20. obljetnice INmusic festivala.

Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 119 € (+ troškovi transakcije) te u zagrebačkom Dirty Old Shopu (Tratinska 34) po cijeni od 119 €. Sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su isključivo putem INmusic webshopa po cijeni od 59 € (+ troškovi transakcije).

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell