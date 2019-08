Jackson vodio ljamu u studio, a Karl mački ostavio milijune...

Poznate zvijezde često imaju lude zahtjeve, a pogotovo kad su njihovi ljubimci u pitanju.

1983. godine Michael Jackson i Freddie Mercury zajedno su snimali pjesme 'There Must Be More to Life Than This', 'State of Shock' i 'Victory' koje nikad nisu ugledale svijetlo dana. Razlog tome je činjenica da je Jackson u Freddijev studio poveo sa sobom ljamu imena Louis.

- Dobro su se slagali osim činjenica da me iznenada nazvao Freddie rekavši 'Dragi, možeš li doći ovamo? Moraš me ivući odavde. Snimam s ljamom i želim izaći' - izjavio je njegov menadžer Jim Beach. Jackson je imao posebnu vezu s ljamom i ponosno ju je pokazivao javnosti.

- Ona je jako slatka i dobra životinja. Originalno dolazi iz južne Amerike, a nekoliko je godina proveo u cirkusu - rekao je Jackson.

Boksačka ikona Mike Tyson (53) imao je u vlasništvu čak tri tigra, dvije ženke po imenu Kenya i Storm, te muškog Borisa, na čiju je skrb mjesečno trošio 26 tisuća kuna. Zanimljivo je kako mu je jedan od tigrova slučajno izbio zlatni zub dok mu je Tyson pokušavao dati pusu.

- Zašto bih imao samo mačku? Više volim prave životinje. Divlje! Recimo, divlju mačku. Nešto žilaviju, opasniju, rekao je Mike Tyson, koji je često pozirao s tigrom, svojim omiljenim kućnim ljubimcem. Kad se ispostavilo da Tyson nema odgovarajuću licencu za posjedovanje tigrova, poslani su u azil u Colorado.

Američka glumica Emma Stone (30) jako je bila vezana za svojeg hrčka koji je uginuo za vrijeme snimanja nastavka 'Harryja Pottera'. Stone je bila toliko potresena njegovim odlaskom da mu je posvetila nagradu 'British Artist Of The Year'.

Sylvester Stallone (72) nedavno se na društvenim mrežama pohvalio fotografijom kornjača Cuff i Link koji su s njim od 1976. godine. Stallone je kornjače dobio na snimanju Rockyja, te su stare 44 godine.

Osim kornjača njemu je pripao i pas Butkus koji se pojavio u prva dva dijela Rockyja, no morao ga je prodati strancu kojeg je upoznao na ulici jer mu je bio potreban novac za hranu. Nakon što je film doživo megauspjeh, Stallone ga je otkupio za 15.000 dolaar.

Preminuli dizajner Karl Lagerfeld toliko je bio zaljubljen u svoju mačku Choupette da je jednom prilikom rekao kako bi je oženio.

- Mi komuniciramo pogledima. Da mi zakoni to dopuštaju, oženio bih se za nju - rekao je jednom prilikom Karl. A sad, kad Lagerfelda više nema, maca je postala prvi kandidat za nasljeđivanje njegova golemog bogatstva. Procjenjuje se kako je dizajner iza sebe ostavio oko milijardu kuna, a maca će, sigurno, dobiti dio tog kolača. Ako ne i cijeli.

Naime, njemački zakoni dopuštaju da životinje naslijede bogatstvo svojih vlasnika, a sam Lagerfeld je priznao kako je maca u njegovoj oporuci.

Choupette je imala svojeg vozača, iPad i sluškinje, a na Instagramu ima 275 tisuća pratitelja.

Pas pjevačice Katy Perry (34), Nugget prati svoju vlasnicu svudgje, a čak se i pojavljivao u reklamama. Perry je toliko opsjednuta svojim psom da je dala izraditi piđžamu s njegovim uzorkom.

Iako su hobotnice antisocijalne, potoncijalno otrovne, a ne možete ih čak ni zagrliti, Nicolas Cage (55) kupio je hobotnicu za čak 975 tisuća kuna. Cage tvrdi da mu hobotnica i ostali egzotični kućni ljubimci pomažu u njegovim glumačkim sposobnostima.