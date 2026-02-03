Jacob Elordi imao je neobičnu nesreću pod tušem: Vrisnuo sam

Zbog bizarne nesreće Jacob Elordi (28) završio je u bolnici već u prvom tjednu snimanja filma 'Orkanski visovi'. Glumac je u nedavnom razgovoru za Esquire otkrio kako je sve započelo bezazlenom šalom na račun metodičke glume, a završilo opeklinom drugog stupnja.

Elordi je ispričao kako se šalio s vizažisticom Siân Miller dok je radila na dizajnu ožiljaka za njegov lik Heathcliffa. Predložila mu je u šali da bi se trebao zaista ozlijediti, u stilu slavnog metodičkog glumca Daniela Day-Lewisa.

- Rekao sam joj: 'Dobro, onda ću se za vikend unakaziti da ti dokažem da sam pravi Heathcliff! - prisjetio se Elordi.

Foto: IMDb/screenshot

Međutim, nesreća do koje je došlo kasnije te večeri nije imala veze s glumom.

- Te večeri sam se vratio kući, a u kući u kojoj sam boravio bio je parni tuš s mjedenom ručkom iz koje je izlazila para - objasnio je glumac.

U to vrijeme paralelno je radio i na filmu 'Frankenstein', zbog čega je na prstima i stopalima često imao mnogo šminke.

- Ostavljao sam je tijekom cijelog snimanja jer mi se nije dalo sve to skidati. Kao Heathcliff, bio sam prekriven krastama i prljavštinom, pa sam pomislio: 'Neću to više raditi, svaku ću večer pošteno oprati stopala i doći na posao svjež.' Dok sam prao stopala, nagnuo sam se unatrag i leđima se naslonio ravno na vruću ručku. Vrisnuo sam, opeklo mi je leđa. Kad sam u ponedjeljak došao na posao, imao sam opeklinu drugog stupnja - ispričao je.

Foto: Alberto Terenghi / ipa-agency.net

Redateljica filma Emerald Fennell prisjetila se kako je na početku snimanja primila poruku da je Elordi u bolnici.

- Naravno da sam prvo pomislila: 'O, moj Bože, imao je prometnu nesreću.' A onda su mi rekli: 'Opekao je leđa pod tušem' - izjavila je.

Fennell je kasnije pitala glumca je li opeklina nastala 'u duhu Daniela Day-Lewisa', na što joj je on duhovito odgovorio: 'Bio je to pravi Daniel Day-Lewis. Pod tušem.'