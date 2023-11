Zvijezda filma o Presleyu: 'Za ulogu sam u prosjeku jeo pola kilograma slanine svaki dan'

Glumac Jacob Elordi (26) gostovao je zajedno s kolegicom iz filma 'Priscilla', Cailee Spaeny i redateljicom Sofijom Coppolom na okruglom stolu za Entertainment Weekly te otkrio da je jeo pola kilograma slanine dnevno kako bi se pripremio za ulogu Elvisa Presleya.

- Pojeo si puno slanine. Priscilla Presley nam je rekla da je Elvis volio jako zagorenu slaninu - pitao je voditelj Jacoba.

Foto: Stefanie Rex/DPA

- U prosjeku sam jeo pola kilograma slanine dnevno. To nije toliko vidljivo jer sam prilično visok, ali nikad nisam bio veći - otkrio je glumac dok je njegova kolegica ispričala popularnu priču o štruci Fool's Gold.

Radi se o masivnom sendviču koji se sastoji od pola kilograma slanine, štruce kruha od kiselog tijesta, staklenke maslaca od kikirikija i staklenke želea kojeg je Presley prvi put otkrio na restoranu Colorado Mine Company u Denveru.

Kako priča kaže, kralj rock and rolla toliko je volio ovaj sendvič da je, kada je bio kod kuće u Gracelandu, odlučio zadovoljiti svoju želju za štrucom Fool's Golda tako što bi odletio u Denver privatnim avionom s nekim od svojih prijatelja.

Foto: Dreamstime

Po dolasku, vlasnici tvrtke Colorado Mine Company dočekali su ih s hrpom sendviča, a Presley je u njima uživao ne napuštajući avionski hangar.

- Priscilla mi je to rekla, budući da su bili tako siromašni, da su živjeli samo od maslaca od kikirikija i sendviča od banane. Pa kad je postao uspješniji, to bi ga podsjetilo na djetinjstvo - ispričao je voditelj.

Inače, tijekom nedavnog pojavljivanja u emisiji 'The Tonight Show With Jimmy Fallon', Elordi je rekao da je prije nego što je preuzeo ulogu Elvisa u Coppolinom filmu, najviše što je znao o kralju rock and rolla bilo iz Disneyjevog crtanog filma 'Lilo & Stitch'.