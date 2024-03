Jacques Houdek opleo po Niki Turković: 'Ne razumijem ništa'

Nedavno je na društvenim mrežama osvanula snimka Nike Turković (28) na kojoj pjeva svoju pjesmu 'Ima smisla', a njezin kolega Jacques Houdek (42) osjećao je potrebu da podijeli svoje mišljenje. U komentarima se osvrnuo na njezino pjevanje, a mnogi su taj video dijelili i tvrdili kako ne razumiju tekst pjesme koju pjeva.

- Ja ne razumijem niti jednu riječ. Jel’ ona ovo pjeva na hrvatskom jeziku ili….? - napisao je Jacques ispod videa.

Brojni su se s njim složili.

'Lijepa melodija, ali nekako je teško razumjeti jezik', 'Totalno nerazgovijetno žaljenje', 'A na kojem jeziku ona to pjeva…', samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL (ilustracija)

No, ipak ima i onih kojima se izvedba pjesme svidjela.

'Što god vi pričali, Nika izvrsno pjeva', 'Jako lijepo', 'Bravo Nika, ne daj se!', pisali su neki.

Prisjetimo se, ovo nije prvi put da Jacques kritizira svoje kolege. Nakon finala Dore, pjevač je uputio oštru kritiku kolegi Ivanu Dečaku te ga nazvao 'najslabijim vokalom'.

- Najbolji vokal Dore je definitivno Damir Kedžo, iskrene čestitke! Jako zahtjevna pjesma, ali Damir je sve to odradio zaista na svjetskom nivou. Bravo! A najslabiji… hm… Ivan Dečak. Sad će netko reći - ali on je bio mentor u The Voiceu… Da, jest… i ja se godinama pitam - kako? Nezanimljiv vokal, jako ograničen raspon glasa, nije u stanju otpjevati ni pjesmicu od par tonova bez teškog naprezanja - rekao je Jacques.



